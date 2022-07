La Academia 2022. Maestra Guille es ''denunciada''; bailarines la exhiben

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— La Academia 2022 desde su estreno se ha visto envuelto en varios escándalos, incluso el reality show de canto ha destacado más por la polémica que por el talento de los alumnos. Ahora a esa larga lista negra se suma la "denuncia" contra la maestra Guille Gómez, encargada de montar las coreografías, y quien según algunos bailarines paga poco por el trabajo que realizan.

Tanto los jueces como los televidentes han mostrado su descontento respecto al montaje de los números, pues en varias ocasiones han externado que las presentaciones de los alumnos no son nada espectaculares. Incluso Lolita Cortés recientemente señaló que los bailarines en lugar de levantar la presentación de los académicos, muchas veces terminan estropeándola.

Quizá la razón de su mal desempeño en el escenario se deba a que no le pagarían lo suficiente a los bailarines, tal y como expuso una usuaria de redes sociales, quien exhibió a la maestra de La Academia al denunciarla públicamente por el poco pago que ofrece.

A través de Twitter, la usuaria identificada como Daaf Tejeda, y quien afirmó haber trabajado en importantes espectáculos, ''denunció'' a la maestra Guille de ofrecer sueldos bajos. En un tuit, la bailarina profesional reveló "la verdad detrás de La Academia":

“La verdad de La Academia es que Guille Gómez le paga súper poco... bailarines profesionales y con experiencia no aceptamos el presupuesto que ella ofrece”, escribió Daaf Tejeda en un tuit.

Asimismo, la bailarina también exhibió a la maestra Guille al revelar que el presupuesto designado para los bailarines es entregado a ella, quien posteriormente ofrece un pagó inadecuado por las horas de trabajo que les exigen.

Daaf Tejeda, aseguró que los bailarines profesionales ya "saben de la "mala fama de Guille" por eso no acudieron a las audiciones.

“... los buenos bailarines de show no asistieron ni siquiera. Ya sabemos de la mala fama de Guille, que paga poco...”, explicó la usuaria, dejando ver que los bailarines contratados para esta generación son principiantes.

Cabe destacar que el desempeño de los bailarines ha sido criticado en más de una ocasión. Lolita Cortés ha comentado que son peores que los de hace 20 años, aunque Alexander Acha también ha pedido un concierto sin bailarines.

"Yo te imaginaba rockeando y no con estos bailarines espantosos, que bailaron espantoso, que no venían ni al caso. Al de la coleta díganle que meta la lengua, porque no pueden bailar con la boca abierta. Le echan a perder la presentación a los alumnos", comentó en uno de los conciertos la 'Juez de Hierro'.

La Academia 2022: Así fue el pleito entre Lolita Cortés y la maestra Guille

El pasado fin de semana, Lolita Cortés explotó contra la maestra Guille tras la presentación de Fernanda y Cesia. La ‘Juez de Hierro’ no pudo evitar cuestionar quién había hecho la coreografía, a lo que la maestra respondió: “dos personas de mi equipo”. A partir de ahí, la juez y la maestra se enfrascaron en una acalorada discusión.

La ‘Juez de Hierro’ criticó el desempeño de los bailarines diciendo: “ok, ¿sí se dio cuenta que estuvo peor que cualquier festival infantil del Día de las Madres a las 8 de la mañana?”. Pero Guille no se quedó callada por lo que le contestó: “ay bueno, es cuestión de gustos”.

Sin embargo, Lolita refutó y le dijo a la maestra: “no es cuestión de gustos, es cuestión del nivel que estamos pidiendo semana con semana”.

La maestra ya no toleró las palabras de la juez y le preguntó que “¿a qué nivel se refiere?” por lo que Lolita contundentemente le respondió “al nivel que no tienen los bailarines y entonces en vez de ayudar a las cantantes, lo echan a perder… no sé si vienen de la escuela, no sé si no han comido… no entiendo”.

Finalmente, Lolita Cortés evidenció que el desempeño de los bailarines es peor que hace 20 años:

"Qué vergüenza que en una producción como es La Academia 20 años después tengamos peores bailarines que los que teníamos hace 15, qué vergüenza es que una producción como La Academia no pueda dar una respuesta acerca de estas coreografías que son vergonzosas...”, concluyó la ‘Juez de Hierro’.

¿Quién es la maestra Guille Gómez?

La maestra Guille Gómez es dueña de la academia de baile 'Danza 3', en la página de internet de la escuela se describe como una de las mejores directoras creativas, que destaca por ser maestra artística y coreógrafa, desde hace más de 20 años.

"Guille Gómez ha sido creadora de los más grandes y reconocidos espectáculos de México; glorificada por dirigir y armar los reality shows más trascendentes en México y en el mundo; también, ha trabajado en premiaciones muy importantes nacionales e internacionales", dice la página de la escuela de la que es directora la maestra Guille.