Mafe Walker aclara si estuvo en ''Caso cerrado''; ahora vende saludos

CIUDAD DE MÉXICO.— Mafe Walker, la mujer que se hizo viral al asegurar que habla idioma alienígena, ha vuelto a atraer las miradas, pues desde hace unos días ha circulado en redes sociales un clip que muestra su "pasado", específicamente su presunta aparición en el programa ''Caso cerrado", Debido al revuelo que este audiovisual ha generado, ella misma revela si participó en el programa de Telemundo.

La mujer que supuestamente habla lenguaje alienígena continúa dando de qué hablar, ahora gracias a un vídeo que se viralizó en TikTok.

Según lo mostrado en dicho clip, Mafe Walker, habría pedido la "ayuda" de la doctora Ana María Polo, mejor conocida como 'Dra. Polo', para que su presunta pareja se haga cargo del bebé que tuvo.

El vídeo que ahora se ha hecho viral, pero que presuntamente data de 2016, exhibió a la colombiana tratando de conseguir fama al supuestamente participar en el popular programa 'Caso Cerrado'.

"Era puro show. Ella desde el 2016 ya está buscando la fama", se menciona en la descripción del clip que se hizo tendencia en TikTok y posteriormente en otras redes sociales.

No obstante, debido al revuelo que este vídeo generó, en entrevista con Milenio, el equipo de Mafe Walker reveló si la mujer que asegura hablar lenguaje alienígena participó en un capítulo de 'Caso Cerrado':

"Mafe me confirma que no es ella, de hecho no conoce el programa de Caso Cerrado", respondió el equipo de la supuesta médium al periódico 'Milenio'.