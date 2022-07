Talina Fernández evita hablar sobre denuncias a Coco Levy

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- Talina Fernández explotó contra los medios de comunicación tras preguntarle sobre la situación por la que está pasando su hijo Coco Levy, quien ha sido acusado por presunto abuso sexual por más de una decena de mujeres.

Los hechos sucedieron al término de una conferencia de prensa cuando "La dama del buen decir" dejó en claro que no responderá ninguna pregunta sobre este asunto, incluso, pidió a los reporteros que ya no la cuestionaran al respecto. "¡Basta!", gritó la conductora.

"Permítanme, ¿qué me quieren preguntar? Si es sobre mis cuestiones familiares, olvídenlo", agregó la exanfitriona del programa matutino "Sale el Sol".

Minutos antes de este episodio, Fernández ya había esquivado algunas de las preguntas sobre su familia y la situación legal del productor: "bien, bien, todo bien", expresó cortante para posteriormente emprender la huida. Aterrada por participar en MasterChef

Talina Fernández y su participación en "MasterChef Celebrity"

En otros temas, la presentadora habló sobre su participación en el programa "MasterChef Celebrity" y aseguró estar aterrada por el nuevo reto que tiene en puerta, ya que no sabe cocinar y lleva más de 60 años sin preparar ni un solo platillo.

En entrevista confesó que las arduas jornadas que trabajo que ha tenido le impidieron desarrollarse en la cocina, pero aceptó participar en esta nueva temporada para aprender y poder defenderse en este terreno.

"Me era muy difícil estar en la tele y cocinar, entonces, los chicos me tienen miedo a mí porque han de pensar que sé todo, que cocino muy bien porque soy viejita, pero nada más falso que eso, nunca me permitieron cocinar para la comida de mi casa", afirmó.

"Yo cocinaba hace 60 años, ya tengo 78 y la emoción es estar en un programa en donde voy a aprender, yo procuro hacerles a mis hijos y a mis nietos de comer y de verdad lo hago muy mal, mi mamá cocinaba horrible, entonces quiero mejorar esa tendencia y aprender con ellos”.

Pero eso no es lo único que le preocupa, ya que afirmó que participar en dicho programa afectará a su relación de pareja. "Nos pasábamos el día juntos y ahora no, que se vaya a su casa, yo vengo para acá, les agradezco que se fijen en mí, que se ocupen en mí, que Dios me los bendiga", concluyó.

¿Cuándo se estrenará "MasterChef Celebrity 2022"?

Se estrenará el próximo 21 de agosto bajo la señal de Azteca Uno.

Coco Levy, ¿de qué se le acusa?

El productor Coco Levy fue acusado de abuso sexual y demandado por la actriz Danna Ponce. Tras darse a conocer la denuncia, más mujeres señalaron que también fueron víctimas del hijo de la exconductora del programa "Sale el sol".