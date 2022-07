Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— La disputa entre Toñita y Myriam Montemayor parece que estaría llegando a su fin, pues la originaria de Veracruz se retractó y aseguro que ella es “muy bromista”, por lo que señaló que las amenazas lanzadas contra su excompañera de la primera generación de La Academia, no eran de verdad.

Toñita se arrepiente, no quería amenazar a Myriam Montemayor

La también llamada la ‘Negra de Oro’ en una recientente entrevista indicó que la amenaza de agredir físicamente a Myriam fue una “broma”. Asimismo, la cantante afirmó que por su parte ya dejó en el pasado los problemas que tenía con la madrina de generación de La Academia 2022.

“Yo soy muy bromista, si te das cuenta, siempre estoy diciendo las cosas en juego y (en ese momento) me preguntaron ‘oye, ¿qué pasó con tu compañera (Myriam Montemayor)’ y yo ‘cuando la vea me la voy a madr#$*?’, así dije. Entonces, en lo que me estaban preguntando, ya dije: yo ‘ay no, la verdad no lo haría’”, detalló la veracruzana.

Toñita también quiso aclarar que que si habla de Myriam Montemayor es porque la prensa le pregunta y se le hace “muy grosero” no contestar.

La intérprete de "Luego no te quejes" indicó que espera que la regiomontana pare este pleito, porque considera que es un asunto “desgastante”.

“Es un poco desgastante, porque nada más me agarran en mis cinco minutos de depresión o en mis cinco minutos de ansiedad, y hacen destrozos. Entonces, si ella pudiera parar esto, sería genial, porque sí puede hacerlo”, señaló la cantante.

La veracruzana finalizó que “ya pasó de hoja” y que prefiere dedicarse a su carrera.

¿Por qué se pelearon Toñita y Myriam Montemayor?

Quizás algunos desconocen que la disputa entre las exparticipantes de La Academia comenzó en 2019, cuando Toñita llamó “hipócrita” y “berrinchuda” a Myriam Montemayor. A partir de aquel momento, las cantantes se han lanzado varias indirectas que han hecho más grande su enemistad y distanciamiento.

“Si algo me molesta en esta vida es la gente hipócrita, ya bájale a tu desmadre, porque, si tú no te callas la boca, entonces la mía va a decir todas las cosas que tú has hecho y no son nada bonitas y lo sabes. Te etiqueto para que veas que yo no juego, doble cara @myriammonteCruz”, escribió Toñita en Twitter.