COAHUILA.— Yuri sigue generando escándalo con sus presuntas manifestaciones en contra de la comunidad LGTB+, recientemente, la cantante desató la crítica y los comentarios negativos en su contra tras burlarse del grupo en pleno concierto, pues la cantante veracruzana consideró que bromear sobre el tema era la forma más divertida de interactuar con su público.

Yuri se burla de la comunidad LGBT+ en pleno concierto

A la lista de polémicas en las que Yuri ha sido criticada y tacha de hipócrita y doble cara cuando habla de la comunidad LGTB+ se une la recién captada en un concierto ofrecido en Coahuila, donde la veracruzana considero cómico bromear con el tema.

Mediante un vídeo difundido en redes sociales, se exhibió el momento en el que la cantante lamentando que los hombres guapos sean gays y no los feos. Para hacer más especificó su "chiste", Yuri optó por mencionar a Ricky Martin, quien como ya se sabe está casado desde el 2017 con el pintor y artista plástico Jwan Yosef.

“Hay tanta escasez de hombres ¿verdad, chicas? Tanto hombre guapo que se está yendo al monte… Señor ¿por qué hombres tan guapos, tan bellos se están yendo al monte?”, inició comentando Yuri a su público.

“¿Por qué Ricky Martin señor? ¿Por qué Ricky Martin y no el Coque Muñiz por ejemplo?”, continuó diciendo la veracruzana, quien con su "chiste" desatando carcajadas entre el público.

Entre risas, Yuri finalizó mencionando: “¿Usted qué piensa señora? ¿Verdad que sí? Todos los guapos se están yendo pa’ allá ¿pues que nosotras no o qué? Ay, no me pregunten, dejémoslo ahí”.

Como era de imaginarse, luego de que el programa "Chisme no Like" mostró el vídeo del chiste homofóbico de Yuri, en redes sociales se generó de inmediato el debate.

Cabe destacar que, Yuri en varias ocasiones ha querido "reconciliarse" con la comunidad LGBT, incluso en una ocasión apareció en el reality show "La más draga", pero su presencia ahí no le agradó al público de ese programa.

Su intentó más reciente por hacer las "paces" con la comunidad fue en su nuevo video musical "Euforia", en el que usó la bandera de arcoíris, pero esto solo le valió la crítica.