Andrés García tendría un hijo no reconocido; vedette lo revela

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrés García? ha acaparado la atención de la prensa y el público luego de que su salud se viera en peligro y él mismo asegurara que se acercaba su "fin". Sin embargo, estar en la mira también ha generado que algunos pasajes oscuros de su vida sean recordados. Ahora que su hija Andrea García lo ha buscado, una vedette ha hablado sobre el supuesto hijo no reconocido que tiene el histrión de 81 años.

¿Andrés García tiene un hijo no reconocido? Vedette lo revela

Lyn May, quien se dice amiga de Andrés García, dio a conocer que el actor además de Andrés Jr, Leonardo y Andrea, tiene un hijo que no ha reconocido, por lo que la actriz y vedette espera que se acerque a él antes de morir.

Fue durante una entrevista con el programa "De primera mano" en el que, la bailarina originaria de Acapulco, Guerrero, reveló la presunta existencia de un hijo no reconocido del galán de telenovelas, luego de que fuera cuestionada sobre si conocía algún oscuro secreto del actor.

¿Quién es el hijo no reconocido de Andrés García?

Sobre el supuesto hijo no reconocido de Andrés García, Lyn May dijo conocerlo, pues lo habría engendrado con una joven que ella conoció. Asimismo, la vedette señaló que el presunto hermanastro de los hijos de García ahora trabaja en la ANDA, pero la actriz del cine de ficheras no quiso revelar el nombre del joven.

“Tuvo un hijo con una chica que se llamaba Melina May y él me confundió. Ella tuvo un hijo y es igualito a él, el muchacho. Está muy guapo, trabaja en la ANDA” reveló Lyn May, quien también aclaró que García no fue pareja de una de sus hermanas como se especuló hace años.

Lyn May finalizo sus "revelaciones" argumentando que todas las actrices de la década de los 70 y parte de los 80 tuvieron algo que ver con Andrés García, quien siempre tuvo fama de rompezcorazones.