¿Shakira y Alejandro Sanz tienen un romance secreto? Revelan cómo es su relación

Comparta este artículo

Shakira está pasando por un momento complicado en su vida personal, pues la separación con Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar, sin embargo, diversas fuentes aseguran que la colombiana se está refugiando en Alejandro Sanz, el cantante español con el que ha sido vinculada sentimentalmente en varias ocasiones. Aquí los detalles.

¿Cómo es la relación entre Shakira y Alejandro Sanz?

El periodista español Javier de Hoyos, aseguró que lo que hay entre Shakira y Alejandro Sanz es un romance, y que comenzó desde hace 15 años cuando ambos realizaron el vídeo de la canción “La tortura”. Según el periodista, siempre tuvieron una excelente amistad, pero ahora los medios internacionales aseguran que mantienen una relación secreta desde hace mucho tiempo.

“Shakira tiene un vínculo amoroso secreto desde hace más de 15 años. Se lleva mucho tiempo hablando de que en la canción La Tortura Alejandro Sanz y ella… Waka Waka”,

Pese a que no hay algo concreto que prueba su relación sentimental o amorosa, tanto Alejandro Sanz como Shakira tienen una excelente amistad y el cantante quiere ver feliz y realizada a su amiga, algo que hace tiempo nota ella no siente. Él ha sido el encargado de hacerle ver que es lo mejor para su carrera y aunque el regreso de Shakira a Estados Unidos aún no es una decisión firme ni se conoce si sería definitiva, Alejandro Sanz estaría al pie del cañón para tratar de convencerla en esta decisión.

Sin embargo, desde "La tortura" hasta el éxito "Te agradezco pero no" los cantantes siempre mostraron muy buena química, tanta que trascendía las pantallas de sus fanáticos y muchos llegaron a pensar que sí había algo entre ellos, aunque cabe mencionar que esto nunca fue confirmado por ninguno de los dos.

¿Alejandro Sanz y Shakira fueron novios? Filtran pruebas

Hace un par de años, se filtraron unas conversaciones y vídeos en los que se puede ver a Shakira y Alejandro Sanz hablando en un plan más coqueto y romántico. Sin embargo, cabe mencionar que en ese momento la intérprete de "Inevitable" seguía siendo novia de Antonio de la Rúa y Sanz continuaba casado.

El primer clip se trata de una conversación en la que hablan sobre una canción que Shakira le habría escrito a Antonio de la Rua, quien fue su representante y pareja del 2000 al 2010, y a quien finalmente enfrentó en la corte.

“Me ha encantado la canción que le has escrito Antonio”, se escucha decir a Sanz, “¿Te gustó?”, le contesta Shakira. “Mucho. Muy bonita, nunca me han escrito una canción así”, aseguró el cantautor. “A mí tampoco” ¿sabes? yo hubiera querido que me hubieras escrito una canción así. Tienes mucho talento” concluye el madrileño.

En un segundo vídeo podemos ver a Shakira igualmente grabada por Alejandro, quien le dice:

“Por qué eres tan linda? Bueno, esa pregunta te la habrán hecho muchas veces”, Shaki responde con una tímida sonrisa.

Finalmente, en otro vídeo, en el que aparecen en el posible estudio donde grabaron el tema juntos, los cantantes hablan de temas como la sensualidad, la belleza y el arte.

“Me llamo Shakira Isabel”, dice Shakira, “Hola, encantado”, responde Sanz. “Hola, mucho gusto, un placer” contestó ella. “, ¿la s*nsualidad forma parte de tu vida cotidiana o sólo de tu vida profesional?”, dice el español a lo la estrella responde “No sé”

Yo creo que sí, la sensu*lidad... bueno, no sé, el imperio de los sentidos…”, agregó el músico.

Alejandro Sanz, pieza clave tras ruptura con Piqué

En las últimas horas ha trascendido un fuerte rumor que afirma que la colombiana tendría un romance secreto con Alejandro Sanz. Tal parece que el cantante español que vive en Miami estaría aconsejando a Shakira a irse a vivir ahí, lugar donde él reside y que además habría sido el encargado de aconsejar a Pilar Mañe una de las grandes abogadas de familia de España

En una entrevista con un medio argentino de Hoyos expresó:

“Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse y que deje a Piqué en España. Alejandro Sanz y Shakira tienen romance desde hace más de quince años”.

Otro de los puntos que destacan en los diferentes medios de comunicación sobre el divorcio de Shakira y Gerard Piqué es que la colombiana está muy feliz con las grabaciones de Dancing with myself, lo que la tendría pensando en trasladarse nuevamente a su residencia en las Bahamas o Miami, en Estados Unidos.