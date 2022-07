Yadhira Carrillo revela el 'suplicio' que vive mientras Juan Collado está en la cárcel

Comparta este artículo

Yadhira Carrillo se encuentra en medio de la polémica, luego de que en 2019 detuvieran a Juan Collado, quien fuera abogado y amigo de Enrique Peña Nieto por delincuencia organizada y lavado de dinero, y en esta ocasión la actriz le ofreció una entrevista a Juan Soler, con quien habló del "suplicio" que vive tras esta complicada situación. Asimismo aclaró si ya está lista para regresar a la televisión en algún proyecto o novela. Aquí los detalles.

Yadhira Carrillo habla de Juan Collado

Yadhira Carrillo estuvo el "El asador de Juan" sección de Sale el sol, en la que habló sobre cómo se encuentra tras estar alejada de su esposo, Juan Collado. El licenciado está en el reclusorio norte y la actriz lo visita cada que puede, sin embargo, confesó que es una lucha de todos los días y que está orgullosa de su marido, ya que asegura que puede arreglar su situación de "muchas maneras" y lo está haciendo por la vía legal porque eso es lo correcto.

Además asegura que Juan Collado está en la cárcel injustamente y por esa razón, siente una admiración profunda, porque quiere hacer las cosas de la manera adecuada.

"Me siento muy orgullosa de él porque podría pelear de muchas formas y lo hace por el lado legal, adecuado (...), es una gente a quien admiro profundamente, a quien amo profundamente. La admiración que siento por él es tan infinita porque lo veo en este lugar tan inmerecidamente”.

Los "lujos" de Juan Collado en la cárcel

Asimismo, la conocida actriz de Televisa reveló que su esposo tiene ciertas amenidades y lujos dentro de la cárcel, pues ven hasta películas y series. Además, le lleva su propia ropa, sábanas, entre otros privilegios.

Estoy con él siempre, le cocinamos, le lavamos sus sábanas, le lavamos su ropa, se la llevo... Soy yo quien tiene que llegar y decirle -vámonos para arriba- qué hay que hacer hoy, vemos una película, una serie"

¿Yadhira Carrillo regresa a las telenovelas?

Respecto a su regreso a la televisión, Yadhira Carrillo mencionó que en estos años ha recibido al menos 12 ofertas de trabajo, pero las ha rechazado porque está cuidando a su esposo, y si aceptara algún proyecto le impediría tener el mismo tiempo para estar con él y visitarlo en la cárcel.

“Ahorita en tres años que llevo en este tema me ofrecieron la telenovela Cuna de lobos, pero a lo largo de tres años, si te digo 12 proyectos así, han sido pocos y que les he dicho que no. Primero es Juan, primero es mi esposo y después es lo que sigue, para eso te casas”.

Sin embargo, compartió que no se cierra a nada y que en este momento le gustaría hacer una serie con temática familiar o para niños y que sea de animales, algo de "Clasificación A".

¿Quién es Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo?

Juan Collado es un famoso abogado que desde el 2019 está detenido por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El abogado además de ser famoso por representar a distintos políticos legalmente como Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deshamps, Javier Duarte, entre otros, también lo es por su matrimonio con Lety Calderón con quien tiene un hijo, Luciano Collado. Juan Collado se separó de Lety, para iniciar una relación con la actriz Yadhira Carrillo.