Andrés García. Así luce el hijo no reconocido del actor

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrés García sigue en la mira, pues luego de presentar problemas de salud que se agraviaron tras sufrir una aparatosa caída que lo llevó al hospital, ahora la vida privada del actor lo ha colocado entre los temas más comentados. La nueva polémica en torno al histrión es su supuesto hijo no reconocido, del cual se ha revelado su identidad.

Recomendada Andrés García tendría un hijo no reconocido; vedette lo revela

Luego de que Lyn May asegurará que en el programa "De primera mano" que Andrés García tuvo un hijo con una de sus colegas, más información respecto a la vida privada del actor también ha empezado a surgir.

Si bien la vedette acapulqueña afirmó conocer al hijo no reconocido del actor, Lyn no quiso revelar ni el nombre ni más datos sobre el presunto vástago de Andrés que nunca quiso reconocer, pero una cuenta de espectáculos en Twitter dio a conocer la identidad del supuesto hermanastro de Andrés Jr. Leonardo y Andrea, incluso reveló quien es la mamá del joven y cómo fue su historia de amor con García.

“Tuvo un hijo con una chica que se llamaba Melina May y él me confundió. Ella tuvo un hijo y es igualito a él, el muchacho. Está muy guapo, trabaja en la ANDA” reveló Lyn May.