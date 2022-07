Así reaccionaron actrices y actores al despido y disculpas de Coco Levy

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Danna Ponce y María Bobadilla, las dos actrices que denunciaron ante las autoridades por abuso y acoso a Coco Levy, han reaccionado al video donde el productor de cine afirma que sólo quería ayudarlas en el medio fílmico.

En el video, subido a su cuenta oficial de instagram tras darse a conocer que Videocine le rescindió su relación laboral con la empresa, el exdirector de producción de la compañía aseguró que los comentarios donde les pedía explorar su sensualidad, eran consejos para conducirse en la industria donde dijo, la competencia es feroz.

Danna Ponce, la primera en denunciar, afirmó entre otras cosas, que Levy le llegó a dar besos cerca de los labios sin consentimiento y, María Bobadilla, aseguró le pidió fotos desnuda.

En los siguientes días se fueron conociendo otros testimonios.

Reacciones al despido y mensaje de Coco Levy

Luego de que el exproductor emitiera un vídeo en su cuenta personal de Instagram, varios fueron los actores y actrices que reaccionaron a éste, dejando en claro que el actuar de Coco Levy era conocido en el medio. Estas son algunos de los comentarios:

"Ja, ja, ja", respondió Danna Ponce en el vídeo, subido en la cuenta oficial de Instagram de Levy.

"Quiero obtener fama a través de la calumnia (es sarcasmos, pal que quiera empezar a atacar)", escribió.

Danna Bobadilla, quien afirma haberse ido a probar suerte a EU por miedo a que le volviera a suceder algo similar con otros productores, redactó un largo mensaje con su sentir.

"Justamente decirnos que exploráramos nuestra sexualidad no se lo dirían a cualquier otra niña en otra profesión ¿verdad?. Pues justo es lo que no te queda claro ni a ti ni a todos por los que vamos, porque ser actriz no es sinónimo de estas cochinadas y porquerías", señaló.

Otros integrantes del medio artístico también se han tomado tiempo para dejar un mensaje en la cuenta de Levy.

Magali Boyselle, actriz en "Oscuro deseo", pidió a Levy que no ofendiera su inteligencia.

"No, no fueron consejos inocentes, tenías un modus operandi muy claro. Uno. Y dos: ¿qué hacías dando consejos a actrices si no era tu función", escribió.

Alejandra Moreno, vocalista de Ruido Rosa, fue directa: "Que oso que no puedas reconocer tus errores".

La actriz Begoña Narváez ("Rosario Tijeras") recuerda que a la entrada de Videocine siempre hay un registro de visitas y pregunta cómo es que jamás vieron eso en la empresa durante 20 años, tiempo en el que estuvo Levy

También el cantante Yael Miguel se expresó: "Ja ja ja ja che payaso".

En la cuenta de Videocine, Adriana Llabrés ("Control Z"), Mónica del Carmen ("Año bisiesto") y Martín Peralta ("Somos"), pusieron emojis de corazón en el comunicado oficial en el que la empresa informó de la terminación de su relación laboral con Levy.

En la misma, Hugo Catalán ("El juego de las llaves") pidió atención al punto seis del comunicado, en el que la compañía indica que no habrá discriminación en sus producciones.

"Espero que eso se refleje en el contenido que realizan y en la diversidad que muestren en sus películas", apuntó.