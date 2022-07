Caso Mónica Dossetti. Hermano confiesa por qué violentó a la actriz (Vídeo)

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- El caso de la violencia sufrida por la actriz Mónica Dossetti, a manos de su hermano José Dossetti, ha escandalizado a varios famosos que actuaron en el pasado con la artista retirada, entre ellas a Pilar Montenegro, quien alentó a su amiga a alzar la voz; ahora, es el hermano de Mónica quien habló por primera vez sobre lo ocurrido y que se viralizó en un video.

En el material se observa cómo Mónica, que desde hace años padece esclerosos múltiple, está en silla de ruedas y es insultada, golpeada y estrangulada por su hermano. Ante los cuestionamientos de por qué se portó violento con su propia hermana, José declaró a "Ventaneando" que ama a su hermana, pero en ese momento, que ocurrió hace dos meses, su situación como cuidador de ella desde hace 14 años lo rebasó.

Aquí la entrevista:

"Uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida, como la del enfermo; porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó, y la vida que tengo y todo lo que me hace falta, para que esté en buenas condiciones", expresó.

José detalla que el arranque que tuvo fue a manera de "escarmiento", que no quería matar a su hermana y que él mismo detuvo sus acciones violentas.

"Yo mismo me detuve, al final uno quiere como dar escarmientos, no matar a nadie, solamente esas lecciones que de niño nos da la mamá a golpes, algo así me sucedió", dijo.

José Dossetti enfatizó que tras lo sucedido, él y su hermana siguieron viviendo juntos y solos, pues aunque él ha pedido ayuda, nadie se la ha dado, incluidos familiares y amigos; aseguró que actualmente toma terapia.

"Es una única vez, fue hace dos meses, y después de dos meses nos mantuvimos solos ella y yo, seguimos viviendo, no hizo relevancia en mucha gente para venir y ayudar, a pesar de que a muchos se los platiqué, pedí ayuda, estoy en terapia y estoy haciendo cosas"

¿Quién puso la cámara que reveló lo sucedido?

Un vecino llamado Pepe Cabello, que ha trabajado en la televisión, es encargado del sistema de vigilancia y fue él quien colocó la cámara que reveló que la actriz Mónica Dossetti sufrió violencia física y verbal por parte de su hermano José Dossetti.

Cabello, quien formó parte del equipo de producción del fallecido Paco Stanley, contó al programa "Venga la Alegría" que Mónica sabía de la existencia de la cámara que se colocó para protegerla a ella.

Pepe Cabello detalla que las agresiones ocurrieron el 20 de mayo, y él avisó a la familia de la actriz de lo sucedido para que fueran por ella, sin embargo esto no ocurrió; Cabello, quien inicialmente hizo la denuncia anónima, lamentó que la actriz esté siendo cuidada por una persona "enferma" (José Dossetti) , pues al final del polémico video se le escucha decir que se quiere matar.

José Dossetti dijo a "Ventaneando" que junto con Pepe Cabello planeaban hacer un documental sobre la enfermedad que padece Mónica, esclerosos múltiple, sin embargo, la actriz se rehusó.