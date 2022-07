Comparta este artículo

GUADALAJARA.— Gloria Trevi y Mónica Naranjo protagonizaron un inolvidable momento para sus fans, pues las cantantes quienes se encuentran de gira por varios parte de México, decidieron sorprender a su público al darse un apasionado beso en pleno escenario.

Gloria Trevi y Mónica Naranjo sorprenden al besarse en pleno concierto

Con su gira ‘Valientes’, Gloria Trevi y Monica Naranjo siguen conquistando a cientos de fanáticos. Asimismo, las cantantes han logrado atraer la atención de la prensa y el público luego de que protagonizaran un apasionado beso que desató la euforia de los asistentes a un concierto que ofrecieron en Guadalajara.

Como parte de su gira por la república mexicana, Gloria y Mónica se presentaron en Auditorio Telmex en Guadalajara. Si bien las cantantes lograron la ovación desde los primeros minutos de abrir su show, la locura se desató cuando las intérpretes antes de cantar el tema ‘Grande’, sorprendieron a su público al darse un beso en el escenario.

El inesperado, pero icónico momento fue captado por los asistentes, quienes se mostraron muy efusivos y divertidos con las palabras de "La Trevi", pues Gloria al finalizar el beso que le dio a Mónica Naranjo bromeó diciendo, “nos da miedo que nos guste”, pero la cantante española respondió entre risas, “a mí no”.

Sin embargo, Gloria Trevi replicó y detalló porque si "tiene miedo":

“A mí sí porque estoy casada mana, mucha complicación un divorcio por irse con este mujerón… ¡pues nos lo echamos! (Risas) no es cierto”, dijo la cantante con su característico sentido del humor.

Para sorpresa de los fans de la intérprete de "Cinco minutos", Gloria Trevi replicó el vídeo en sus redes sociales. A su publicación le escribió el siguiente mensaje:

“Ustedes lo pidieron… esta canción, este encuentro, este momento, este beso, ustedes piden puras cosas bellas Guadalajara… gracias”,

Sin embargo, Mónica no se quedó callada, por lo que emitió una pícara respuesta: “a mí no es que me gustes… es que me encantas” seguido de algunos emojis divertidos.

El "atrevido" beso que las cantantes protagonizaron las ha vuelto a colocar como las favoritas, actualmente, de la comunidad LGBTQ+, aunque esa muestra de cariño también les ayudo a sumar más fans.