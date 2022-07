Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Rocío Sánchez Azuara es una de las conductoras que se ha caracterizado por mantener en todo momento la compostura, sobre todo en su programa dedicado a brindar "ayuda" a las personas. Sin embargo, en esta ocasión, un panelista (o participante) se alteró tanto que terminó amenazando a la presentadora en plena transmisión en vivo.

Te podría interesar Recomendada Facundo se "sale" de un programa en vivo tras comentario de una conductora

Rocío Sánchez Azuara es amenazada en pleno programa

Durante una emisión del programa en el que se abordó el tema ‘Mi cuñado me acosa’, una joven de nombre Samantha denunció haber sufrido abuso y acoso por parte de su cuñado Jesús; situación que era conocida por Amalia, madre de la joven, quien señaló que el presunto agresor de su hija la tenía amenazada.

De acuerdo con Amalia, Jesús la amenazó de que la acusaría por tentativa de homicidio, pues cuando él intentaba abusar de Samantha llegó Amalia y le pidió que se detuviera con un cuchillo en la mano.

Minutos después Jesús ingresó al foro, y desde su entrada comenzó a actuar de forma agresiva contra las mujeres que lo acusaron, pero también se atrevió a alzar la voz y amenazar a Rocío.

“No tengo necesidad de estar aquí”, dijo Jesús, previo a lanzar amenazas en contra de Rocío y dirigirse furioso hacia la salida del foro, a lo que la conductora le pidió que regresara a escuchar las consecuencias legales de todo lo que ha cometido. “Toda su producción, su güerita, me van a conocer, afuera van a ver cómo me las pagan”, advirtió el hombre.

Debido al violento comportamiento del hombre, el equipo de producción detuvo al sujeto en una zona cercana al acceso y le solicitaron que esperara al abogado, por lo que Rocío, el equipo legal y las cámaras se movilizaron hacia donde se encontraba Jesús y le explicaron las consecuencias de sus actos, aunque al hombre no pareció importarle nada.

“...¿Usted me está amenazando?”, dijo la conductora, a lo que Jesús expresó que lo tomara como quisiera, pero el abogado le dijo que si Rocío quisiera podría ir contra él por amenazarla, además de que sus palabras quedaron grabadas.

No obstante, el hombre fue expulsado del foro y Rocío continuó con su programa, no sin antes reiterar que ese tipo de abusos son los que no se deben permitir por ningún motivo o circunstancia.