Sasha Sokol ha denunciado formalmente a Luis de Llano

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que Sasha Sokol acusó a Luis de Llano Macedo de haber abusado de ella cuando era menor de edad, la cantante denunció formalmente al productor. La también actriz acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar su denuncia en contra del también escritor, de quien espera obtenga un castigo por la agresión que ejerció sobre ella cuando tenía 14 años y él era un hombre de 39.

Recordemos que, Sasha Sokol el pasado 8 de marzo, en el marco del "Día Internacional de la Mujer", a través de sus redes sociales denunció a Luis de Llano de haber abusado de ella, asimismo, la ex Timbiriche reveló que el productor sostuvo una relación sentimental con ella durante cuatro años, a partir de que ella tenía 14 años.

Sin embargo, la cantante ya acudió a las autoridades a denunciar formalmente a su presunto agresor. Sasha Sokol reveló que ya también acudió a la fiscalía a ratificar su denuncia contra el productor Luis de Llano.

En una entrevista con varios medios de comunicación, la cantante aseguró que desde hace un mes que puso la demanda, pero no había hablado del tema porque sus abogados se lo recomendaron.

“Hace un mes puse la demanda y no he hablado del tema porque fue lo que mis abogados me recomendaron, pero ya está en los tribunales desde hace un mes o más. Ya está ratificado y ya todo”, expresó Sasha Sokol ante la prensa.