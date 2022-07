José Eduardo Derbez revela que su exnovia intentó secuestrarlo; aquí la historia (VÍDEO)

Comparta este artículo

José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, estuvo con Gustavo Adolfo Infante en "El minuto que cambió mi destino" y ahí confesó que fue víctima de un intento de secuestro a manos de una exnovia la cual con trampas y engaños logró llevarlo hasta una supuesta cabaña en el Ajusco. Aquí los detalles.

José Eduardo Derbez y el intento de secuestro que vivió

José Eduardo Derbez recordó cómo fue el intento de secuestro del que fue víctima gracias a una exnovia "tóxica" que se obsesionó con él.

Gustavo Adolfo Infante le preguntó al hermano de Vadhir y Aislinn cómo era en sus relaciones sentimentales, a lo que José Eduardo respondió que le gustaban las relaciones largas y duraderas, pues ha tenido pocas novias pero sus romances han durado siempre más de 3 años.

Sin embargo, el hijo de Victoria Ruffo contó que una exnovia de hace muchos años intentó privarlo de su libertad asegurándole que lo llevaría a una cabaña en el Ajusto y lo tendría solo para ella, pues no iba a salir jamás de ahí.

José Eduardo asegura que ellos ya habían cortado y que un día, ella lo llamó y le pidió bajar al estacionamiento de su edificio, a lo que el accedió pues le pareció normal y además, él creía que habían terminado de buena manera pero no fue así. Al momento de bajar, Derbez recuerda que lo hizo en pants, sin cartera ni celular pero tenía a sus víboras de mascota y en ese instante las estaba acariciando.

Esta joven le pidió a José Eduardo que se subiera a su coche, el cual él describe como un coche muy muy antiguo, y cuando lo hizo ella decidió arrancar de golpe sin decirle absolutamente nada.

"Hasta bajé con mis dos serpientes porque las estaba acariciando (...) Llego y me dice: 'súbete al coche', agarro, me subo. Era un coche viejo viejo, de esos largotes, asientos grandotes, entonces me siento y se arranca"

De inmediato el hijo de Eugenio Derbez le preguntó a la joven a dónde se dirigían y qué estaba pasando, ya que ni siquiera le dio la oportunidad de avisarle a alguien de que se iba con ella, a lo que la mujer le dijo que tuviera paciencia.

"Me acuerdo que agarra y no sé cómo llega a Periférico, y me dice: 'Te voy a llevar a una cabaña en el Ajusco y ahí te voy a tener sólo para mí', de novela y le dije: 'No mi hija, no mam*s', y entonces no podía yo abrir, ni bajar el vidrio ni nada"

El hijo mayor de Victoria Ruffo le pedía a la joven que se parara y no lo hacía, por el contrario, ella continuaba amenazándolo con amarrarlo en dicho lugar para que nunca pudiera salir de ahí. José Eduardo asegura que comenzó a asustarse, pues no sabía si lo cumpliría o no, y en sus intentos de lograr que ella frenara el coche, comenzó a decirle que aventaría objetos como sus lentes y su celular, incluso la amenazó con sus víboras, pues la podían morder pero nada funcionó.

"Si estaba bien enfermita, bien dañada, toxicota, toxicota. Entonces agarré su teléfono y le dije: 'Lo voy a aventar, ya frénate, ya no me regreses a mi casa', mi bronca ya no era que me regresara a mi casa, era bajarme donde me dejara".

Cabe mencionar que José Eduardo Derbez no reveló la identidad de su exnovia, pero si aclaró que no fue Bárbara López, con quien duró cinco años de relación.

José Eduardo Derbez logró escapar de su exnovia

Al percatarse que sus métodos no funcionaban para que lo liberara, José Eduardo Derbez optó por mostrarse cariñoso y fingió que estaba dispuesto a regresar con ella, así la terminó convenciendo de que lo regresara a su casa.

"Vámonos por el otro lado, entonces yo empecé: 'mira chiquita vamos a platicarlo, yo te amo', (le dijo): 'me cortaste, la ching*da', le dije: 'Por pend*jo, pero somos uno mismo, cuál es la bronca' y seguía manejando muy muy rápido, y en mi mente me dije: 'si la jalo, los dos nos vamos a ir embarrados, aquí no me funciona hacerle nada a la que va manejando', entonces le empecé a acariciar el cabello, le empecé a dar besitos".

Una vez que lo dejó bajar del auto, el actor arremetió en contra de la joven y le dijo que no quería volver a verla nunca más, además de que la amenazó con demandarla. "

"Me bajo y le azoto la puerta y le dije: 'P*nche, loca, no te quiero volver a ver en mi vida, desgraciada, me vas a matar de un susto, donde regreses te voy a demandar... Empieza a gritar como loca y sale el portero de mi edificio, entonces se arranca, pero veo que mis amigos están en la calle y les empiezo a gritar: 'Muévanse que está mujer está loca', les aventó el coche, pero sí alcanzaron a brincar y se salió la vieja. Nunca más volví a saber de ella", concluyó.