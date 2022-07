Noah Schnapp afirma que su personaje es gay

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luego de varios años de especulaciones, el actor Noah Schnapp “sacó del clóset” a Will Byers, su personaje en la serie “Stranger Things”.

En años pasados, Schnapp reaccionó con evasivas a estos rumores.

“Depende de la interpretación del público. Will simplemente está confundido y está creciendo”, decía. Sin embargo, en una reciente entrevista con “Variety”, el joven decidió dejar las cosas en claro.

El actor asegura que la idea se lleva insinuando desde la primera temporada, cuando se contaba cómo su madre, Joyce Byers (Winona Ryder), lo protegía de su padre antes del divorcio de ambos. Se aclaraba que Joyce lo defendía cuando su padre le insultaba y se metía con él por no comportarse como un hombre.

“Obviamente, se insinuó en la temporada 1: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente, ¿es solo que él crece más lento que sus amigos? Ahora que se ha hecho mayor, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y que ama a Mike”.

Las teorías de los fanáticos de la exitosa serie de Netflix aumentaron después de la temporada 3, en la que Will y Mike (Finn Wolfhard) se pelearon. Will sintió que sus amigos lo estaban dejando atrás, lo que llevó a Mike a decir: “¡No es mi culpa que no te gusten las chicas!”.

Los creadores de “Stranger Things”, los hermanos Matt y Ross Duffer, siempre han tenido en mente la historia de Will, pero no hablaron de la sexualidad del personaje con Schnapp hasta hace poco.

“Ahora que hablé con ellos y vi la serie finalizada, sé lo que quieren hacer con él. Obviamente esperamos una escena en la que salga del armario. También quiero ver el final de su conexión con el Azotamentes y cómo Will termina de encajar en el mundo”, puntualiza el actor de 17 años de edad.