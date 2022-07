Sherlyn confiesa que tendrá otro hijo con el padre de André (VÍDEO)

Sherlyn, quien hace unas semanas fue relacionada con Chanito Toleto, conocido político de Quintana Roo con el que viajó a Europa y hasta hubo rumores de boda, todo parece indicar que no fue así, pues la reconocida actriz se encuentra enfocada en su vida de mamá soltera y además en tener un segundo hijo, pues quiere buscar a la niña. Esto fue lo que dijo.

Durante una entrevista para los medios, Sherlyn descartó los rumores de boda con José "Chanito" Toledo, pues aunque fue captada con un lujoso anillo de compromiso, la actriz aseguró que ahorita está en planes de volver a embarazarse y es muy probable que sea con el mismo donante que su hijo André, pues recordemos que se hizo un tratamiento de inseminación artificial.

"Sí, eso sí, (embarazarse) está en firme, eso sí es real y lo tienen de mi boca; o sea no hay nada más fidedigno que eso. De hecho lo haremos con el mismo donante, entonces está perfecto", explicó Sherlyn.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la actriz confesó que gracias al método que empleará para quedar embarazada, podrá decidir si el nuevo integrante de la familia será niño o niña, algo que no ocurrió con su primogénito.

"Claro (se pude decidir si es niño o niña), si me hago un in vitro puedo buscar a la niña, pero el método de André fue inseminación artificial y no teníamos claridad qué sexo sería", dijo Sherlyn,