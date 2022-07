¿Fraude en La Academia 2022? Santiago fue expulsado y críticos 'lo salvan' (VÍDEO)

Comparta este artículo

La Academia 2022 sigue en polémica y al parecer no tiene nada contentos a los fanáticos del reality, pues este fin de semana ocurrió algo que no había pasado antes, pues ahora no fue el público ni los maestros quienes pidieron salvar a un alumno, si no los críticos.

Fue Santiago, uno de los alumnos más polémicos del programa de TV Azteca, quien fue el expulsado de ayer domingo 17 de julio pero el panel de jurados pidió que se quedara una semana más, lo que provocó el descontento y las críticas de los internautas, ya que aseguran que La Academia 2022 es fraude. Aquí lo que sucedió.

La Academia. Santiago es expulsado y los críticos lo salvan

Santiago resultó ser el eliminado de La Academia durante este onceavo concierto, con el 4.7% de los votos, sin embargo, los críticos (Ana Bárbara, Lolita Cortés, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito) se unieron para pedir a la producción y al director Alexander Acha, permitir al joven que permanezca una semana más en la competencia, debido al excelente desempeño que ha mostrado en cada concierto.

“Entendemos lo que la gente está buscando y que depende de los votos de la gente, pero en este panel tenemos un voto muy especial y pedimos a la producción que considere lo que está pasando, que le den la oportunidad de que pueda trabajar una semana más”.dijo Arturo López Gavito

Recordemos que Santiago se ha visto envuelto en una serie de polémicas dentro del programa y que precisamente este domingo, sus compañeros aseguraron que había inconsistencias en las críticas que recibía.

Usuarios exhiben fraude en La Academia 2022

Ante la expulsión de Santiago el domingo 17 de julio, fueron muchos los usuarios en redes sociales los que exhibieron supuesto fraude en La Academia pues aseguran que solo quieren que se quede para levantar el rating del reality en TV Azteca. Asimismo, una foto con varios conductores de Venga La Alegría y supuestas conexiones con gente importante de la televisora, habrían desatado más polémica, pues aseguran que está "protegido" por la empresa.

Yahir canta feo en La Academia y piden su salida con memes

Yahir, conductor de La Academia 2022, decepcionó al público con su última presentación en el programa, pues cantó el tema ‘Fui ella, fui yo’, sorprendiendo a todos con una voz desafinada y muy alejada a lo que era en sus inicios.