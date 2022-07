La Academia 2022. Exhiben atracción de Lolita Cortés a alumno; su emoción la delata

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— La Academia 2022 sigue dando de qué hablar y no precisamente por los shows que se realizan cada fin de semana. No obstante, este pasado domingo se vivieron muchas emociones, pero sobre todo momentos incómodos; como el que protagonizó Lolita Cortés y un alumno de esta nueva generación.

La Academia 2022. Exhiben atracción de Lolita Cortés a alumno;

Este pasado fin de semana, Andrés subió al escenario para interpretar el tema "Ahora quién" de Marc Anthony, sin embargo, no imaginó que su presentación generaría la ovación y la buena crítica de los jueces, en especial la de la llamada "Juez de hierro", quien dejó entrever que además de considerar talentoso a Andrés también se le hace atractivo.

Lolita Cortés, como ya muchos saben, se ha caracterizado por emitir mordaces críticas, pero en esta ocasión, la también actriz de teatro se mostró complacida con la presentación del alumno de La Academia 2022, incluso su emoción fue tanta que le fue imposible ocultar su nerviosismo y coquetería.

“...Cuando estaba de rockero casi me muero, niño felicidades, un gran atino. Presentado con el piano, entraron los músicos, mijo de donde agarraste ese tumbao, que manera de cantar… Ese momento que tiene el micrófono y se hace para atrás no le voy dar todo…. Que les pasa yo quiero un show”, externó la "Juez de hierro", asombrando a todos los presentes.

Debido a que Lolita mostró una emoción desbordante al ver a Andrés en el escenario, Yahir la cuestionó por su actitud hacia el alumno, a lo que la jueza aunque trato de explicar la situación, solo evidenció que se le hace atractivo el joven.

¿Lolita Cortés "enamorada" de un alumno de La Academia?

La juez de La Academia 2022 confesó que no es la primera vez que le sucede esto con un alumno de La Academia. No obstante, Lolita Cortés no quiso revelar quién fue el que atrajo su atención antes que el nuevo alumno.

Pese al incómodo momento que protagonizó Lolita y Andrés, el joven reveló que la juez es una mujer que admira mucho y el sentimiento es recíproco, pues confesó que en su momento la llegó ver en teatro y quedó asombrado con lo buena que es.

Cabe señalar que no es la primera ocasión que Andrés logra "encantar" a Lolita Cortés, pues anteriormente la jueza demostró su emoción por el alumno; en aquella ocasión, luego de que el joven interpretó "Triste Canción", la juez se mostró maravillada con el alumno.