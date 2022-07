Mónica Dossetti. ¿Hermano de la actriz irá a la cárcel? Él revela la verdad (VÍDEO)

Comparta este artículo

Hace unos días, un vídeo de la actriz Mónica Dossetti siendo agredida por su hermano, José Dossetti, se viralizó en redes sociales y usuarios en redes sociales así como personalidades del mundo del entretenimiento, pidieron ayuda para Mónica, sin embargo, aunque ella se negó a demandarlo, la Fiscalía de Morelos abrió una carpeta de investigación en su contra y le puso una orden de restricción al productor, por lo que abandonó su domicilio y no puede acercarse a su hermana.

Ahora, ha sido el mismo José Dossetti, hermano de la actriz, quien contó su versión de los hechos y aclaró su situación legal, pues reveló si podría ir a la cárcel. Esto fue lo que dijo.

¿Hermano de Mónica Dossetti irá a la cárcel?

José Dossetti reveló para las cámaras de Venga La Alegría que está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus actos ante la ley, pues asegura que la agresión a la actriz Mónica Dossetti es "indefendible". Además, el productor de Televisa se mostró preocupado por su situación legal, pues asegura que "no la va a librar".

“Estoy en un proceso de investigación y no estoy libre de eso, tengo prohibido visitarla, hablarle, mandarle mensajes o cualquier cosa así, estoy compareciendo semanalmente, me dan citatorios y además estoy yendo a sesiones psicológicas, fui a la ratificación de esta denuncia y no la voy a librar, lo más seguro es que tenga consecuencias y las afronto."

Asimismo, José Dossetti señaló que no tiene caso negar que él fue el responsable de la agresión pues se ve claramente en el vídeo cómo estranguló a Mónica Dossetti, quien padece esclerosis múltiple.

“Yo soy la persona que está en el video, yo soy quien comete ese acto y es indefendible el acto, el video, no tengo nada que decir a mi favor, estoy en asuntos legales y aunque es vergonzoso, es verdad y soy yo” señaló José Dossetti

Mónica Dossetti. Su hermano revela por qué la agredió

José Dossetti aseguró que el violento momento contra la actriz se derivó de una discusión por las tareas de limpieza en el espacio donde vive su hermana.

“Mi discusión era por cosas del baño, de su bacinica portátil, a veces ella tiene la iniciativa de ser ella quien la limpia, pero está en dos piezas, entonces ella le quita una y ya no embona y se cae, entonces llegué al baño comencé a limpiar, le quitó la tapa y se me cae todo al suelo... se dicen muchas cosas antes y se llega a un límite, me deja con la palabra en la boca, le desconecto, le pongo el trapo, alegamos decimos, pero me detuve por mí mismo”

Asimismo, el hermano de Mónica Dossetti asegura que el estar 14 años cuidando a la actriz no ha sido fácil, pues tiene dos hijos, tiene trabajo y además también cuida a su madre de 80 años, es el único hombre de la casa y simplemente actuó de manera impulsiva gracias a que el enojo lo rebasó.

“Me rebasó el enojo, me rebasó la cantidad de insultos que a veces recibes de las personas a quien atiendes, entiendo a mi hermana que viva un enojo constante por lo que le pasó, ese día me rebasó todo... no solo cuido a mi hermana, tengo trabajo, tengo dos hijos, a mi madre de casi 80 años, soy el único hombre en la casa, hace 14 años Mónica está enferma y estamos saturados”

¿Qué le pasó a Mónica Dossetti?

Un vídeo que se filtró en redes sociales y que fue grabado por el vecino de Mónica Dossetti, exhibió los maltratos de su hermano José Dossetti y como incluso intentó estrangularla para quitarle la vida.

De acuerdo con la información brindada por Carlos Jiménez, la agresión hacia la actriz ocurrió en la casa de ella en Tepoztlán, Morelos.

En el vídeo se exhibe el momento en el que Mónica Dossetti estaba sentada en su silla de ruedas y su hermano, quien presuntamente cuidaba de ella, le grita e insulta. Posteriormente, toma un objeto y la comienza a ahorcar, incluso se observa como toma fuerza para agredir a su hermana, al final termina pateándole la silla.