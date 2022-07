Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— El caso de Mónica Dossetti sigue generando controversia, pues ahora que su hermano confesó que su situación como cuidador de ella desde hace 14 años lo rebasó y por eso la estrangulo, las autoridades han intervenido, asimismo, el mejor amigo de la actriz también ha pedido que le brinden ayuda. Sin embargo, Jorge Ortíz de Pinedo, se ha pronunciado para explicar por qué Mónica Dossetti no cumple con los requisitos para ingresar al asilo de actores.

Mónica Dossetti no puede ser recibida en la Casa del Actor, revelan por qué

Pese a que la integridad de la actriz de telenovelas como "El premio mayor" o "Volver a empezar", podría estar en peligro como se evidenció en un vídeo que se ha hecho viral, y en el que se observa cómo fue víctima de la agresión física y verbal por parte de su hermano el director José Dossetti, quien admitió que la estranguló porque sentía no poder más con la situación que vive él y su hermana a causa de la esclerosis múltiple que padece ella, Ortíz de Pinedo reveló que no podrá ser aceptada en La Casa del Actor.

En entrevista con el programa "Venga la Alegría" en su versión de fin de semana, el actor, quien preside el patronato de La Casa del Actor que Mónica no puede ser recibida en dicha residencia porque es una casa de retiro, no es un hospital, además de que no se cuenta con los recursos que la actriz que se retiró de la actuación en el 2015 requiere.

“La Casa del Actor es una casa de descanso, es una casa de retiro, no es un hospital. No tenemos los recursos, ni los medios para tener a una persona con enfermedad. De hecho, la gente que entra a La Casa del Actor lo hace por su propio pie... ya con el tiempo, si hay un deterioro físico es aceptable y los estamos cuidando”, detalló Jorge Ortíz de Pinedo.

De igual modo, el también comediante explicó que será muy complicado que se le permita la entrada a Mónica a la casa que funge como un asilo para los actores veteranos que tienen más de 25 años de trayectoria, pues contrabajo pueden sostener a las 30 personas que tienen.

“Si la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no quiere darnos dinero ni para darle de comer a los 30 y tantos que tenemos, pues es muy difícil seguir aceptando gente, ¿no?... Mónica Dossetti es una joven actriz porque tiene 55 años, La Casa del Actor es una residencia de descanso, un asilo de ancianos. Para personas que han sido artistas con 25 años comprobables”, agregó Ortíz de Pinedo.

Mónica Dossetti no puede ser recibida en la Casa del Actor, pero si debería recibir asistencia de la ANDA

Jorge Ortíz de Pinedo detalló que por los años de trayectoria de Mónica Dossetti, la actriz debería contar con el apoyo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para pagar una asistencia médica.

“Más de 65 años de edad las mujeres y 70 años los hombres, por eso no está ahorita contemplada, pero por lo que trabajó quiero pensar que debe de tener asistencia también de la ANDA”, externó el actor.

El histrión de la serie "Una familia de Diez" dijo que le desea lo mejor a Mónica Dossetti y que espera que pronto pueda solucionarse el problema familiar en el que estáa

“La vi trabajar, guapa mujer, buena actriz, hizo buenas telenovelas, no he tenido el gusto de trabajar con ella, lamento mucho que esté enfermita y lamento más que no sea cuidada como se debe de cuidar. Estos problemas de familia son muy difíciles de meterse y opinar, espero se solucione”, concluyó el actor.