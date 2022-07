Montserrat Oliver revela que un expresidente de México mató a su abuelo (VÍDEO)

Montserrat Oliver es una de las conductoras más queridas en nuestro país, y en esta ocasión fue entrevistada por Yordi Rosado para hablar de su vida, su infancia, la fama, sus relaciones sentimentales y todos los logros que ha tenido hasta ahora. Sin embargo, la presentadora hizo polémicas declaraciones sobre la llegada de sus abuelos desde España a México y sobre la trágica muerte de su abuelo materno. Aquí los detalles.

Montserrat Oliver confesó a Yordi Rosado que poco tiempo después de que sus abuelos y sus hijos, incluida su madre, llegaran de España a México, su abuelo falleció y es que ese tema parece ser un secreto muy bien guardado entre su familia, pues existen distintas versiones sobre el fallecimiento de éste, ya que además, la conductora asegura que nunca los conoció.

Sin embargo, sabe que su muerte no fue de forma natural y aunque desconoce los motivos exactos, ella cree que todo pudo haberse tratado de un tema de celos.

Asimismo, Montserrat Oliver detalló que esa fue la primera versión que escuchó, pues la segunda historia era que un hombre adinerado quiso comprarle el rancho, y como su abuelo se negó, lo mataron ahí mismo.

“Luego me dijeron que había alguien que quería comprarle el rancho y no lo quiso vender y por eso lo mataron”.

Y la tercera historia respecto a la muerte del abuelo de Montserrat Oliver es la más polémica, pues aunque no quiso revelar los nombres de los involucrados, todo indica que un expresidente de México le quitó la vida a causa de celos.

“Luego me enteré que un señor político, en ese entonces el presidente de México, se enamoró de mi abuelita. Ella no le hacía caso porque estaba casada con mi abuelo, pero dicen que él lo mató”,

Dicho motivo habría sido el detonante para que los hermanos de su madre y su abuela materna decidieron cambiarse los nombres y apellidos, con la finalidad de que el político mexicano no los encontrara y siguiera buscando a su abuela, quien al quedar viuda a los 27 años de edad decidió no volverse a casar.

Antes que Montserrat Oliver se dedicara a la televisión, fue modelo. En esa época estuvo casada con Henrick, un joven con quien entabló un noviazgo de cuatro años. Sin embargo, el matrimonio no resultó ser lo que ella esperaba, al grado que nunca tuvieron relaciones y, según como ella lo revela, se divorció siendo virgen.

Mientras la conductora se encontraba en trámites de separación, viajó a México para formar parte de un programa de fin de año, en el que también participaría Yolanda Andrade. La primera interacción entre ellas sucedió en una comida, fue en ese momento cuando Andrade se acercó a ella y tuvo un poco de contacto corporal, generando una sensación de nerviosismo en Montserrat.

Lo que significó "un trauma" para ella pues pensaba que si se sentía atraída por una mujer, era producto de la relación fallida que había sostenido con el hombre con que se había casado.

"Yo sentí algo raro y yo dije: -No´más faltara que me (fije) en una mujer porque me tienen supermal atendida y me superasusté", reconoció.