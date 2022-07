Yordi Rosado revela que vio a "La llorona" y quiso llevárselo (VÍDEO)

Comparta este artículo

Yordi Rosado confesó en el programa "De noche con Yordi" que cuando estaba muy pequeño tuvo varias experiencias paranormales que le generaron varios traumas en su infancia, pues incluso aseguró haber visto a "La llorona" y en otras ocasiones a duendes. Esto fue lo que dijo al respecto.

¿Yordi Rosado vio a "La llorona"?

El exconductor de "Otro Rollo" reveló que desde chico le tenía mucho miedo a la oscuridad, por lo que todas las noches se iba al cuarto de sus papás para poder dormir tranquilo y que a raíz de eso tuvo que asistir con un psicólogo para lograr que ese sentimiento se fuera.

"Tenía un miedo a la oscuridad perrísimo, entonces en las noches me despertaba y corría al cuarto de mis papás. Todas las noches me paraba con terror” dijo Yordi Rosado

Asimismo, recordó que hubo una ocasión que se le quedó muy grabada, ya que vio a una señora vestida de blanco que voló hacia él, lo que generó mucho pánico en toda su familia.

“Me acuerdo que un día tendría como unos 6 años y me despierto, paso de mi cuarto al cuarto de mis papás. De repente me paro y veo una señora volando con un vestido blanco, vaporoso, como nos imaginamos a La Llorona”

El famoso presentador continuó diciendo que incluso sintió que "La llorona" lo agarró de los brazos y hasta le habló, sin embargo, el grito que soltó fue tan fuerte que sus papás fueron a ayudarlo de inmediato y como lo vieron tan asustado, hasta llamaron a la policía.

“Siento que me agarra en sus brazos y me empieza a levantar, y yo un grito… Mi papá se paró como loco, mi mamá se despertó, me ven en el piso y yo ‘Una señora me agarró. Tan real me vieron que mi papá llamó a la policía, empezaron a buscar en la casa, no es posible que este niño esté llorando de esta manera”, agregó el famoso.

Así mismo, contó que mientras estaba recargado en la cabecera de su cama, volvió a ver el fantasma de la mujer diciéndole que se se iba a vengar de él, pues tal parece que Yordi Rosado "frustró" sus planes de llevárselo, por lo que sus padres no dudaron en llevarlo con varios expertos.

“Me acuerdo que estaba sentadito contra la cabecera y de repente veo como un duende que se me asoma en la puerta y me hace ‘Vas a ver’... De ahí me tuvieron que llevar al psicólogo. Fui a tres terapias y me alivianaron para que pudiera dormir en mi cuarto”

¿Yordi Rosado está en bancarrota?

Estas declaraciones de Yordi Rosado sobre experiencias paranormales llegan unos días después de que el conductor asegurara que está en bancarrota luego de perder todos sus ahorros a causa de una mala inversión.

Yordi relató que recientemente fundó una compañía, pues tenía absoluta confianza y certeza de que terminaría dándole grandes ganancias: