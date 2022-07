Coco Levy quiere huir de México para evitar ir a la cárcel, afirman

Jorge "Coco" Levy, hijo de Talina Fernández, fue denunciado por las actrices Danna Ponce y María Bobadilla de presunto abuso y acoso sexual, y aunque el reconocido exproductor de Videocine se ha declarado como inocente y pidió disculpas por su comportamiento, la compañía cinematográfica lo despidió y tanto Ponce como Bobadilla ya fueron a poner una denuncia legal en su contra.

Ahora, de acuerdo a una fuente cercana a Coco Levy, el exejecutivo estaría planeando huir del país para evitar ir a la cárcel, ya que teme que se haga una denuncia colectiva y que no le den la oportunidad de llevar su proceso en libertad.

¿Cómo está Coco Levy tras las acusaciones de Danna Ponce?

A través de la revista TV Notas, un amigo cercano de Coco Levy reveló que el productor está en desesperación total, pues además de que lo despidieron de su cargo, no tiene el apoyo de su familia, solo de su mamá, Talina Fernández.

"Coco siente que ya no puede con lo que está enfrentando... y en su desesperación, Coco amenazó a los ejecutivos de Videocine con revelar, según él, muchas cosas que involucrarían a otros directivos y productores”. dijo esta fuente

Ante dichas amenazas, los ejecutivos de Videocine optaron por sacarlo con seguridad de las instalaciones y además, también amenazaron con tomar acciones legales en su contra, luego de que en el comunicado que hicieron público que las funciones que tenía no consistían en "recibir" a actrices, por lo que independientemente de la resolución final que den las autoridades, ellos también optarán por tomar medidas al respecto.

“Lo sacaron con guardias de seguridad de las instalaciones y, según ellos, están tranquilos al respecto, no hay nada que teman y una vez que se conozcan las resoluciones judiciales (por las acusaciones de las chicas), ellos ejercerán las acciones legales que consideren procedentes”.

Asimismo, este amigo de Jorge "N", mencionó a la revista que no tiene el apoyo de su familia, pues las únicas que se han quedado con él es su mamá, Talina Fernández y su novia, Susan Touton; incluso, las hijas de Coco Levy dudan de su padre y prefirieron estar lejos de él al igual que su hermano Patricio.

"Talina por nada lo va a soltar de la mano, ya le dijo que seguirá contando con ella; y su novia, Sussan Taunton, hace dos semanas publicó un vídeo para apoyarlo.... para sus hijas, Constanza y Eugenia, de 26 y 24 año ha sido muy complicado ver todas las acusaciones hacia su papá. Cuando lo enfrentaron, no fueron precisamente a apapacharlo, sino que lo cuestionaron duramente las dos”.

Asimismo, las nietas de Talina Fernández le manifestaron a su padre lo preocupadas y disgustadas que están por toda la polémica, además, le hicieron saber que se sienten lastimadas por todas estas situaciones en contra de las mujeres, ya que ellas apoyan las causas feministas, y aunque Coco Levy les aseguró ser inocente, tanto Constanza como Eugenia, dudan de él.

"Le manifestaron su inconformidad con este penoso asunto; Coco les insistió en su inocencia, pero dudan de lo que dice, y le dijeron que por el momento preferían estar lejos, lo cual fue un golpe muy duro, pues quiere que vuelvan a creer en él”.

¿Coco Levy puede ir a la cárcel por presunto abuso?

Respecto a que Coco Levy pueda ir a la cárcel, la fuente aseguró que él sabe que es una posibilidad pero se rehúsa a aceptarlo, pues sería lo peor que le podría pasar, pues luego de perder su trabajo, su reputación y la confianza de sus hijas, también sabe que la investigación de la Fiscalía está avanzando y no sólo eso, pues podría salir una demanda colectiva en su contra.

"El sabe que esa posibilidad (de ir a la cárcel) ya está más cercana que nunca. En su comunicado, Videocine admite que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ya ha realizado varias diligencias en sus instalaciones, entonces, esta investigación está avanzando; además de que se enteró que viene una tercera demanda, pero ahora colectiva, donde estarían incluidas varias actrices"

En ese aspecto, Coco Levy sabe que debe tomar una decisión, pues le preocupa que su proceso legal, al igual de los de otras figuras públicas, no pueda ser llevado en libertad.

Revelan a dónde huiría Coco Levy por acusaciones de abuso

Ante la complicada situación que está viviendo Coco Levy, el exproductor de Videocine estaría pensando en huir de México para así evitar ir a la cárcel.

“Coco sabe de varios casos de personajes públicos que ni chance tuvieron de llevar su proceso en libertad, sino que los metieron a la cárcel y ahí están, y no quiere que le pase lo mismo, por eso ha pensado que lo mejor es irse del país y enfrentar fuera de México las acusaciones. De por sí ya le daban miedo las dos demandas que tenía, una tercera y colectiva de varias actrices le aterra”.

La misma fuente reveló a la revista que incluso Coco Levy ya tendría el destino perfecto para escapar de las acusaciones y poder enfrentar desde ese lugar toda su situación legal. Sin embargo, aunque Talina Fernández y su novia lo apoyan, hay varias personas cercanas a él que le aconsejan que mejor no lo haga, pues se vería como culpable y eso no le favorecería.

“Coco Levy se iría a Estados Unidos, para desde ahí tener las audiencias por su caso y no lleguen por él un día inesperadamente y a la cárcel... Algunos le dicen que es lo mejor, pero otros le han aconsejado que si lo hace, se verá como culpable y puede ser peor."

Por su parte, Danna Ponce también fue entrevistada por el mismo medio y aseguró que su equipo legal le informó que es probable que Coco Levy escape de México, por lo que espera que las autoridades actúen lo más rápido posible para evitar que eso suceda, pero mientras él no sea notificado de que hay una denuncia en su contra, puede salir del país sin problemas.

“Mientras a él no le notifiquen que hay una carpeta de investigación en su contra, puede salir sin problema del país; incluso, aún con la notificación puede hacerlo, salvo que en el documento diga que no."

Sin embargo, también aseguró que los delitos de abuso sexual junto con los juicios deben ser llevados a cabo de manera presencial, pero si Coco Levy llegara a irse de México y estar en Estados Unidos podría meter un amparo para no presentarse.

“El delito de abuso sexual es penal y los juicios penales tienen que ser presenciales, no pueden ser virtuales. Pero lo que puede conseguir al irse a Estados Unidos, es meter un amparo para no presentarse, los cuales difícilmente se dan; pero en lo que se resuelve si se lo dan y los motivos por los que él argumente de no poder venir, puede ganar tiempo para no estar en México”

¿Cuánto tiempo estaría Coco Levy en la cárcel si resulta culpable?

De acuerdo a lo que establece el Código Penal sería una pena de seis a diez años de prisión, sin embargo Danna Ponce reveló lo siguiente;

“Cuando se tiene material íntimo sin consentimiento, puede ser castigado de tres meses a un año de prisión, pero en este caso, él recibió las fotos de la propia afectada. Lo que ella podría argumentar es que fue engañada con promesas de trabajo, y el juez tendrá que decidir si amerita prisión o una multa”.

Y si llegara a darse una demanda colectiva de mujeres que también se quejan de abuso de poder...

“Eso vendría a complicar el escenario y tendría que verse primero bajo qué cargos son las denuncias y cuántas. Si fuera abuso psicológico, podrían ser de seis meses a cuatro años, pero un juez es el único que puede determinarlo”, finalizó

¿Quién es Coco Levy?

Jorge "Coco" Levy, es hijo de Talina Fernández y hermano de la fallecida Mariana Levy. Tiene 55 años de edad y es originario de la ciudad de México.

Su carrera comenzó cuando intentó incursionar en la música y lanzó dos producciones discográficas: Date música (1989) y Un disparo más (1990), en donde incluyó canciones como ‘Dulcemente’, ‘Valentino’, ‘Caducidad’ y ‘De niña a mujer’.

Tiempo después comenzó en la actuación, en la película "Zapatos viejos" en 1993 donde estuvo al lado de Gloria Trevi. Además, ese mismo año también participó en la telenovela "La última esperanza", de Televisa, junto a su hermana Mariana Levy, Alberto Mayagoitia y Pedro Armendáriz Jr. Junto a César Costa grabó la serie "Papá soltero" en donde le dio vida al personaje de Quique entre 1993 y 1994.

En los últimos 20 años, se ha desarrollado como productor de la empresa Videocine, filial de Televisa, con la que produce y distribuye películas mexicanas con títulos como A la mala (2015), Pánico 5 bravo (2014), Cabeza de Buda (2009), Divina Confusión (2008) y Amor letra por letra (2008), su trayectoria no empezó de esa forma.

Coco Levy. Cronología de lo que ha sucedido hasta ahora

- La primera demanda de Danna Ponce: El 28 de junio, Danna fue la primera en levantar la voz y denunciarlo por supuesto abuso sexual, en la CDMX, porque presuntamente le tocó los senos.

- Hay más víctimas de Coco Levy: Un día después de la denuncia de Danna, en TV e internet, alrededor de 10 jóvenes, entre ellas Regina Kaller y Romina Sacre, contaron malas experiencias con él.

- Las disculpas de Coco Levy: El mismo 29 de junio, desde su cuenta de Instagram, Jorge ’N’ aseguró que es inocente y que todo de lo que se le acusa, era una mentira.

Denuncia María Bobadilla: El 1 de julio, en Baja California, María Bobadilla lo denunció por supuesta violación a la intimidad sexual, al declarar que Jorge “N” le pidió fotos desnuda.

Campaña contra Coco Levy: El 12 de julio, actores de 'Mirreyes contra Godínez 2', encabezados por Regina Blandón, lanzaron un mensaje que decía: “Yo sí te creo”. “Videocine rompe el pacto”.

Videocine despide a Coco Levy: Hace tan solo unos días, Videocine informó a través de redes sociales que destituyó de su cargo a Coco Levy, y aseguraron que se encuentran colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.