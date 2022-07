CIUDAD DE MÉXICO.— Felicia Mercado, es una actriz que formó parte del elenco de la telenovela "Rosa Salvaje" de 1987. Ahora, tras varios años de la emisión de dicho melodrama, la intérprete, quien sustituyó a Edith González, reveló la razón de la salida de ésta. No obstante, la confesión de Felicia ha impactado, pues dejado entrever el mal comportamiento de Verónica Castro.

Edith González fue víctima de agresiones de Verónica Castro; actriz lo asegura

En entrevista con el programa ''Snserio'', Felicia reveló que la razón de la salida tan abrupta de Edith González de la telenovela que protagonizó Verónica Castro y Guillermo Capetillo, fueron los malos tratos de la mamá de Cristian Castro a la difunta Edith.

Felicia también indicó que un familiar de Edith González le contó que la actriz se negó a seguir aguantando las agresiones de Verónica, quien en las escenas era cada vez más agresiva con ella.

"... Ahí es donde empezó Felicia como villana, muy padre, pero un paquetote... no era la gran actriz, y sacan a Edith González y entro yo... No dicen nada, nada más, un día ves a Edith y al siguiente día soy yo", detalló Felicia, quien considera que lo más difícil era tener que llenar el espacio que dejo Edith.

Sin embargo aunque el personaje de Edith González de un día para otro fue interpretado por Felicia Mercado, ésta también estuvo a punto de dejarlo porque Verónica Castro no se medía. Felicia recordó una escena en la que la 'Vero' le dio una cachetada, pero lo hizo con la mano cerrada, al finalizar la toma, la villana se dirigió a la oficina del señor Pimstein.

Felicia relató que le informó al productor Valentín Pimstein que no quería perder su trabajo, pero no podía seguir, pues Verónica Castro pegaba muy fuerte y "se pasa en las escenas" por lo que ya se había cansado de este atropello.

"... Le dije 'perdón, no quiero perder mi chamba... pero no quieren problemas, y la verdad es que me pega tan fuerte y se pasa en las escenas [Verónica Castro], la verdad yo ya me cansé, y le saco tres metros y la próxima vez en escena se la voy a regresar' entonces le dije, 'no queremos eso verdad'", externó Felicia, quien añadió que gracias a su queja el productor decidió usar dobles.

Tras esta charla, Felicia Mercado argumentó que las escenas en las que su personaje y el de Verónica se pelaban las hacían sus dobles, pues fue la forma que el producto Pimstein encontró para que no siguieran renunciando sus villanas ante las 'técnicas de actuación' de Verónica Castro.