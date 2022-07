Exhiben a Christian Nodal; ofreció millonaria donación a una fan y la bloqueó (VÍDEO)

Christian Nodal fue exhibido en redes sociales de no cumplir con una donación que él mismo ofreció a una fanática, luego de que ella lo buscara para ayudar a su madre que tiene un tumor cerebral. Cabe mencionar que hace unas semanas, el exnovio de Belinda fue reconocido por los internautas luego de que le regalara una camioneta a su maestro de primaria para cumplir una promesa que le hizo cuando era niño. Aquí los detalles.

¿Por qué Christian Nodal es criticado en redes sociales?

Una joven de nombre Brenda Acuña pidió ayuda a varios artistas y cantantes con la finalidad de que la pudieran ayudar a pagar una cirugía de su mamá, quien desde el 2021 lleva tres cirugías a causa de un tumor que tiene en el cerebro y aunque Christian Nodal se puso en contacto con ella y le ofreció 1 millón de pesos, el cantante no cumplió y optó por bloquearla de redes sociales.

Fue durante una entrevista para el programa "De primera mano" que Brenda Acuña narró la experiencia que vivió con el exnovio de Belinda y apesar de todo, ella solo le desea bendiciones pues sabe que no es obligación de Nodal pagar el tratamiento de su madre.

“El año pasado, a principios de año, cuando la situación de la salud de mi mamá se empezó a agravar, me puse a buscar ayuda con todos los artistas que, podría decirse, son mis ídolos… Un día, me contestó Christian en un DM (mensaje privado) y me dijo que él se hacía cargo de todo, que qué se necesitaba y así empezó todo”.

Brenda también comentó que ella nunca le pidió una cantidad de dinero, sin embargo, fue Christian Nodal quien se ofreció a darle un millón de pesos para el mes de mayo.

“Él me dice: ‘Yo puedo darte un millón de pesos para mayo’, pero yo nunca le manejé una cifra, él fue el que me ofreció”.

Asimismo reveló que todo sucedió pocos días antes de que Christian Nodal se comprometiera con Belinda y que incluso le dijo que ya no le daría un millón de pesos, solo le daría 350 mil y un amigo suyo, de nombre Rulo, le haría llegar dicha cantidad.

“Esto pasó en el lapso de cuando dio el anillo a Belinda. Unos 15 días antes me dijo: ‘Ahorita sólo tengo unos 350 mil pesos que puedo darte. Mi amigo Rulo es el que se va a contactar contigo’, yo le dije: ‘Sí, Christian, no tengo problema, cuando tú puedas, adelante’. Fue todo, Rulo nunca me contactó”

La joven mencionó que ella le mandaba mensajes a Nodal a través de su cuenta de Twitter, del proceso que llevaba su madre, hasta que se dio cuenta que la había bloqueado.

"Yo le seguí escribiendo por mensaje directo en Twitter, le mandaba fotos de cómo iba mi mamá, mi mamá de repente le llegaba a mandar un video de muchas gracias, y llegó un punto en que me di cuenta que nos bloqueó",

TRAAAAS uD83DuDE14... NI HABLAR... QUE DIOS NO LO BENDIGA, LE AVISAN DE NUESTRA PARTE uD83EuDD70 pic.twitter.com/cKCSTTIidZ — Me ayudan a salvar la vida de mi mamá? uD83EuDDE0???uD83DuDD25uD83DuDE4F (@VaPorLinda1) May 11, 2022

A pesar de que el cantante mexicano no le ayudó con la cirugía, la señora Rosalinda, mamá de Brenda, se mostró agradecida con él.

“Yo le agradezco a él que haya volteado a vernos y tampoco es exigirle. Siempre he dicho que das lo que eres y lo que tienes en el corazón. Él volteó a vernos, por alguna circunstancia no lo hizo”, añadió la señora

Hasta el momento el intérprete de "Adiós amor" no ha dado alguna declaración al respecto.