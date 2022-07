¿Quién es Malcolm McRae, el músico con el que Ana Taylor-Joy se casó en secreto?

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae se casaron en secreto! La lista de matrimonios en Hollywood se hace cada vez más grande y parecer ser que, celebrar una boda sin que los medios se enteren es lo de hoy, pues ni a una semana que Jennifer Lopez y Ben Affleck se unieran a escondidas, una nueva pareja del medio optó por la discreción.

La actriz de "Gambito de Dama" y el músico del dúo musical "More" ya son un matrimonio, según dio a conocer PageSix, cuya que asegura que la pareja de jóvenes había contraído nupcias en un juzgado de Estados Unidos, antes que Anya Taylor-Joy tuviera que regresar a Australia, región en la que se llevan a cabo las filmaciones de "Furiosa", la precuela de "Mad Max: Fury Road" (2015).

Este lunes, los paparazzi captaron a la pareja paseando por las calles; Anya portaba una argolla de compromiso, con una piedra verde esmeralda justo en medio.

Luego de que se diera a conocer la noticia de la unión, el sitio de noticias solicitó un pronunciamiento al representante de la actriz, sin obtener -hasta ahora- ninguna respuesta.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae

La primera vez que la pareja se presentó públicamente fue en febrero pasado, durante la fiesta posterior de los premios Oscar, organizada por "Vanity Fair".

Sin embargo, son varias las versiones que aseguran que Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae comenzaron a salir desde principios de año, pero por la discreción con la que mantienen su relación, generó que nadie advirtiera la noticia de su noviazgo hasta dos meses más tarde.

En Marzo, la actriz de 26 años hizo el primer comentario acerca de Malcolm para los medios de comunicación, al compartir con "British Vogue" que constantemente le hacía saber a su pareja que era su pasatiempo favorito.

"Finalmente encontré a alguien que felizmente se sentará en silencio conmigo leyendo. Básicamente, tenemos 80 y siete años al mismo tiempo, y funciona muy bien", contó Anya.

¿Quién es Malcolm McRae?

Malcolm McRae es un músico y actor de 27 años, líder de la agrupación musical "More", que está a punto de estrenar el tema "Anything can happen", el próximo viernes 29 de julio.

McRae toca la guitarra y canta, pero también tiene cualidades para la interpretación actoral, pues ha aparecido en los cortometrajes "Brotherly" y "How'dy!". Pese a que More se creó hace relativamente poco, en 2020, el joven ha probado suerte en la música desde que era pequeño, cuando a los 12 años formó parte de un concurso televisivo que cazaba talentos musicales.

Hasta el momento, la banda se ha dado a conocer, al ser telonera de Haim, una banda de rock conformada por las hermanas Haim.