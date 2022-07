Acepta Alejandra Guzmán el paso del tiempo en ella

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— A sus 54 años, Alejandra Guzmán dice que más que autopercibirse como una mujer de su edad, todas las experiencias que vivió la llevaron a sentirse como si tuviera tres vidas.

La cantante indica que muchos “20” le cayeron, entre ellos, el de aceptarse tal cual es, ya que hoy aprendió a envejecer y a aceptar el paso del tiempo en su cuerpo.

“Quiero envejecer sabroso, estoy empezando a aceptar mis arrugas tranquila y contenta, tengo mucho que agradecerle a la vida. Mi carrera, mi salud, mi familia, son cosas que hoy valoro mucho”, dijo en entrevista.

La cantante menciona que físicamente está bien de salud y aunque en febrero de este año fue dada de alta tras más de 10 años en tratamiento por los problemas que tuvo tras inyectarse polímeros en el trasero que casi le quitan la vida, la intérprete de “Eternamente bella” confiensa que sigue sometiéndose a operaciones, pero más esporádicas.

Reconoce que en todo este proceso aprendió a aceptarse y quererse, ya que le gustaría llegar a la edad de su madre, la actriz Silvia Pinal, quien tiene más de 90 años.

“Vengo de una familia muy longeva, espero que Dios me dé vida. Quisiera vivir hasta que todo me funcione bien, no querría depender de otros. Me da orgullo ver a mi madre entera a sus 92 años; ver a mi padre (Enrique Guzmán), quien acaba de salir del Covid con 79 años”, indica.

Alejandra, quien el 30 de julio ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México como parte de su “Tuya Tour”, señala que este año es uno de celebración y que por ello está iniciando esta nueva etapa en su carrera.