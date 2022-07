Segunda denuncia para Coco Levy

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La actriz María Bobadilla Olvera denunció formalmente al productor cinematográfico Coco Levy, quien la habría dañado hace cuatro años, por lo que decidió buscar oportunidades laborales en el extranjero.

En la historias de su cuenta de Instagram, la joven de 30 años, quien estudió actuación en Los Ángeles, refiere que cuenta con las pruebas de lo que le ocurrió, las cuales mostrará en su momento públicamente.

“Amo al prójimo como a mí misma, hoy lo hago por todas las mujeres allá afuera que han sufrido violencia psicológica“, publicó con una foto donde se le ve a la entrada de un Centro de Justicia Penal, mostrando la denuncia correspondiente.

“Yo soy respeto, soy humildad y soy amor. Este tipo de acciones no se pueden volver a dar por ningún motivo. Estamos en una nueva era y debemos amarnos, respetarnos, valorarnos y apoyarnos los unos a los otros”, se lee.

Esta es la segunda denuncia formal que se interpone esta semana contra Levy, director de producción de Videocine.

Como informamos, el martes la actriz Danna Ponce relató la manera en que el ejecutivo le tocó el pecho y le dio un beso en la comisura de los labios, además de decirle cómo podría destacar en el medio cinematográfico.

Bobadilla Olvera también colgó una foto de junio de 2018, que asegura fue tomada dos meses después de lo acontecido con Levy.

“Me afectó de tal manera que decidí no seguir en la industria del cine en México y así abrirme nuevos horizontes como actriz en países extranjeros”, redactó.

“Muy pronto voy a contar toda mi historia aquí, en mi Instagram y voy a compartirles las evidencias que encontré de hace 4 años. Estos días han sido diferentes para mí y necesito respirar, enfocar y cuando esté lista voy a hablar por aquí. Gracias a todas las personas que me han escrito, no tienen idea de cómo lo valoro. Gracias por darme la fortaleza de seguir haciendo lo que se debió haber hecho hace mucho tiempo y por miedo no se hizo”, expresó.

La actriz asegura que el mensaje de Danna le dio valor para alzar la voz y que esto será un parteaguas para que ahora se les busque por su talento y esfuerzo.

“Aquí ya no cabe la violencia psicológica, ni la violencia de género, ni nadie que te ponga el pie porque ‘no las diste’”, comenta en otra publicación.

El miércoles, por medio de un vídeo, Levy respondió a las acusaciones de Ponce asegurando que la verdad saldría a la luz y emprendería acciones legales para defenderse.