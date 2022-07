CIUDAD DE MÉXICO.— Alfredo Adame se ha convertido en uno de los famosos más polémicos y con una larga lista de enemigos, entre los que figuran personalidades como Carlos Trejo, Laura Bozzo y Gustavo Adolfo Infante, quien inició un proceso legal en su contra, sin embargo, el exconductor de "Hoy" dijo no temer a la demanda impuesta por el periodista, por el contrario, el también actor amenazó con revelar los casos de abuso sexual del presentador de Imagen TV.

Alfredo Adame amenaza Gustavo Adolfo Infante; revelaría casos de abuso del periodista

Este pasado martes 19 de julio, Alfredo Adame se presentó ante un juez para comparecer a la denuncia puesta por parte de la mamá del periodista y presentador de TV, quien lo demandó por violencia mediática y de género, tras las declaraciones que Adame hizo en una entrevista

"Estoy aquí presente para responder a una demanda de la señora, mamá de un pseudo periodista que se llama Gustavo Adolfo Infante, que no tiene licenciatura, no tiene cédula profesional, no tiene nada, y entonces me hicieron una demanda por discriminación", explicó el expolítico.

Alfredo aprovechó la presencia de algunos medios de comunicación para asegurar que no es una persona peligrosa, por el contrario, "es un hombre decente, educado, con valores, con principios, con escrúpulos, y todo esto lo ha demostrado durante 35 años en la televisión".

Sin embargo, el actor de telenovelas señaló que quien si estaría mal sería Gustavo Adolfo Infante, pues con ayuda de unos investigadores, Adame encontró los presuntos casos de abusos sexuales que el conductor de "De primera mano" habría cometido.

"Él dice que estoy mal de mis facultades mentales, pues no creo... lo que pasa es que ya le empecé a rascar en el pasado, lo importante de todo esto es que ya le estoy sacando todo lo que ustedes saben, todos sus acosos sexuales, todos sus abusos sexuales, toda la pederastia, todas las violaciones que ha cometido", detalló Alfredo Adame.

El exconductor de "Hoy" afirmó que encontró seis carpetas en contra del periodista por supuesto acoso o abuso; esta información le servirá a Adame para responder a los ataques del también conductor de "El minuto que cambio mi destino".

"Ya tenemos seis carpetas que conseguimos con investigadores, cinco resultaron ciertas, una está un número equivocado, pero bueno, le estoy sacando todo eso...", externó Alfredo.

El polémico actor y conductor manifestó que la Fiscalía Especializada en Protección de Periodistas desconocía que Gustavo Adolfo Infante era periodista, por lo que ahora procederán en su contra pues "se están gastando recursos de una fiscalía para periodistas con un mequetrefe que no es periodista. Yo voy hasta donde tope y en este asunto no tengo ningún temor", finalizó.