Anna Ferro, esposa de Fernando del Solar, comparte mensaje que le dejó el conductor

Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio a causa de una neumonía y su esposa, Anna Ferro, se ha encargado de honrar su memoria y compartir a lo largo de estos días, varios momentos, fotografías y mensajes que el famoso conductor le dejó antes de su muerte.

Ahora, Anna Ferro reveló con todos sus seguidores un emotivo mensaje que Fernando del Solar escribió en su libro "Arriba los corazones" sobre el duelo y la pérdida de un ser querido, el cual él aseguró que escribió por la necesidad de compartir su experiencia de vida y cómo enfrentaba este tipo de situaciones.

Anna Ferro comparte mensaje de Fernando del Solar

A través de su instagram (@annaferro8) la esposa de Fernando del Solar decidió compartir una página de su libro, en la que hablaba del duelo que vive alguien cuando ve partir a un ser querido, por lo que en su reflexión se podía leer lo siguiente:

"Confía plenamente en Dios. Cuando estés perdido no hagas caso a lo que veas, no hagas caso a lo que escuches; cree que todo es posible y confía plenamente en El Jefe. Él conoce perfectamente el plan maestro que tiene para ti, te ayudará a crear y cambiar realidades. No dudes."

"En todo caos hay un orden. Adáptate y acepta con humildad los cambios o adversidades. Nada es permanente. Todo pasa. Las cosas por sí solas no son importantes. Cuando tú le quitas el poder a lo que temes fluyes."

"El duelo es personal e intransferible. No puedes hacer nada por una persona que está transitando una pérdida más que acompañarla, abrazarla, decirle cuánto la amas y permanecer a su lado... muchas veces en silencio."

Dichas palabras iban acompañadas de un mensaje que decía: "Y arriba los corazones. Te amo guapo, un beso de aquí al cielo.",

Esposa de Fernando del Solar comparte fotos inéditas

Anna Ferro, esposa de Fernando del Solar, ha compartido últimamente varias fotos inéditas y nunca antes vistas del conductor, pues está enfocada en vivir su duelo pero también de seguir honrando la memoria de su pareja y exesposo de Ingrid Coronado. A través de su cuenta de Instagram, Anna ha aprovechado para revelar fotos de su boda, la cual fue secreta, y de varios otros momentos que vivió con el conductor. Aquí algunas fotos de Fernando del Solar.

¿De qué murió Fernando del Solar?

Fernando del Solar murió a los 49 años de edad a causa de una neumonía, y aunque se rumoraba que había fallecido de cáncer, el cual padecía desde el 2012, fue su esposa, Anna Ferro, quien en conferencia de prensa aclaró que el conductor había muerto de una neumonía que se le complicó.

Asimismo, reveló que todo inició como una gripe, pero sus defensas bajaron a raíz de la muerte de su padre, quien falleció solo dos semanas antes que él, y a raíz de eso, la salud de Fernando del Solar comenzó a verse afectada.

Imágenes del funeral de Fernando del Solar

El funeral de Fernando del Solar luego de su muerte se llevó a cabo el 1° de julio en una funeraria de la ciudad de México llamada "J. García López".

Amigos, familiares y personas cercanas a Fernando del Solar acudieron a darle un último adiós al conductor, quien pidió como última voluntad, ser velado por varios días para que todos pudieran despedirse y luego ser cremado y que sus cenizas fueran llevadas al mar.

Los hijos de Ingrid Coronado y Fernando del Solar también acudieron al despedirse de su padre y, de acuerdo a lo que reveló la misma conductora, le dijeron adiós con una emotiva carta. Aquí algunas imágenes del funeral de Fernando del Solar.

¿Quién es Fernando del Solar?

Fernando del Solar es un conocido conductor de origen argentino que inició su carrera como modelo en Argentina. Tiempo después se vino a vivir a México a probar suerte y comenzó participando en conductor de TV Azteca en el programa "Insomnia", sin embargo, saltó a la fama gracias al reality "Sexos en guerra" que condujo al lado de Ingrid Coronado, siendo ésta la primera vez que ambos compartían cámara.

En ese momento, él inició una relación con Ivette Hernández, quien también conducía en la misma empresa, pero por motivos que se desconocen terminaron su relación. Cabe mencionar que él ya había iniciado con el matutino "Venga La Alegría" y ahí fue donde su romance con Ingrid Coronado se hizo una realidad, dejando ver rumores de posible infidelidad, los cuales ambos desmitieron.

De esa relación nacieron sus dos hijos; Luciano y Paolo. Pero en el 2012 Fernando del Solar fue diagnosticado con el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta los pulmones. Su enfermedad fue sin duda lo que terminó por romper su matrimonio al lado de Ingrid Coronado, y aunque ella fue tachada como la mala del cuento, tiempo después fue él mismo quien reveló que fue su idea terminar con su romance, pues estaba en un momento crítico.

Mientras luchaba con la enfermedad, Fernando del Solar conducía "La Academia", el cual fue su último proyecto en televisión antes de comenzar a recibir fuertes tratamientos y quimioterapias para poder librar el cáncer.

Pasaron los años y encontró de nuevo el amor en Anna Ferro, una maestra de yoga que, tal y como el la describía, llegó a salvarlo de todos sus males. Anna y Fernando se casaron en marzo de 2022 en Cancún en una ceremonia secreta en la que solo estuvieron ellos dos.

Pese a que también estuvo conduciendo en otros programas como "Hoy" en Televisa, Fernando del Solar se dedicó estos últimos años a dar conferencias de superación personal y a escribir su libro "arriba los corazones".