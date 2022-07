Sasha Sokol denuncia a Luis de Llano; el dinero se donará a víctimas de abuso

Sasha Sokol hizo oficial la denuncia contra Luis de Llano y en redes sociales, su equipo de abogados ofreció más detalles sobre el proceso legal que la cantante inició en contra del productor hace poco más de un mes, luego de haberlo acusado, públicamente, por el presunto abuso que vivió cuando apenas tenía 14 años de edad.

El juicio fue admitido en los tribunales y De Llano ya fue notificado, detalló el equipo legal. Sin embargo cabe aclarar que se trata de una demanda civil por daño moral, por lo que, de resultar culpable, el también empresario no pisaría la cárcel.

Explicaron, también, que Sasha exige es una disculpa pública por parte de Luis de Llano, que sus comportamientos sean tipificados como ilegales y una compensación económica que será donada a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC). Aclararon que no hablarán más sobre el tema hasta que exista una resolución definitiva.

Denuncia de Sasha Sokol

Después de haber denunciado en redes sociales a Luis de Llano por abuso de menores, Sasha Sokol dio a conocer que ya ratificó su demanda por la vía penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que el productor ya fue notificado.

“Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero -ya lo hice- totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más [...] Ya está ratificada, ya está notificado -Luis de Llano-, ya todo”, expresó Sokol.

Y es que meses antes, Luis de Llano comunicó ante los medios y la prensa que él jamás había cometido un delito ni actuado de forma inmoral, por lo que las acusaciones de Sasha Sokol eran falsas especulaciones en su contra.

Luis de Llano habla de Sasha Sokol

Fue en el mes de marzo que Luis de Llano estuvo en una entrevista con Yordi Rosado para su canal de Youtube, en la que el productor fue cuestionado sobre su relación con la cantante cuando él era su mánager y ella tenía 14 años de edad, mientras que Luis tenía 39 años.

Durante la plática, el tío de Benny Ibarra reveló detalles sobre su romance con la cantante de Timbiriche y aseguró que en todo momento hubo un consentimiento mutuo y que incluso Sasha era la que habría terminado la relación con Luis de Llano, asimismo confesó que las familias de ambos estaban de acuerdo y que le tenía un aprecio especial a Sokol.

Ante dicha situación, Sasha Sokol decidió romper el silencio y en redes sociales se pronunció al respecto revelando que su relación con Luis de Llano habría sido un abuso, pues aseguró que el poder que él tenía en la industria evitó que ella alzara la voz, pues sabía que podía perjudicar su carrera.

Luis de Llano y Sasha Sokol: Fotos juntos