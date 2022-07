CALIFORNIA.— Desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación sin revelar la razón de su ruptura, la prensa internacional reportó que la cantante dejaría España para mudarse a Estados Unidos, en específico a Miami, donde hace años compró una mansión que nunca habitó debido a su relación con el futbolista del Barcelona con quien se mudó. Sin embargo, ahora Shakira fue captada a su llegada a San Diego, California, y en compañía de sus hijos ¿Llegó para quedarse?

Shakira llega a Estados Unidos junto a sus hijos ¿Piqué se quedó en España?

Fue el programa "Chisme no like" en el que se dio a conocer que Shakira aterrizó en San Diego, California, junto a sus dos hijos: Milan y Sasha, pese a las restricciones que supuestamente habría impuesto Gerard Piqué para que no salieran de Barcelona, España.

Asimismo, en el programa transmitido por YouTube se reiteró que la cantante tiene una casa en Miami, Florida, e incluso ya tendría prevista la escuela en la que estudiarían sus hijos en dicha ciudad, pero la intérprete de "Inevitable" llegó a California, por lo que los presentadores del show admitieron desconocer el porqué de su arribó a dicha ciudad.

"Muy misterioso, porque tiene casa en las Bahamas, tiene casa en Miami, porque Shakira, tenemos la potestad de confirmar, que está con sus hijos en la ciudad de San Diego, California", reveló Javier Ceriani antes de mostrar las imágenes exclusivas.

"¿Por qué Shakira está en una ciudad que no entendemos? ¿De vacaciones en San Diego?", abrieron la conversación los conductores, quienes admitieron no tener conocimiento del por qué la cantante decidió viajar a dicha ciudad mientras sus abogados debaten los acuerdos legales sobre la custodia de sus dos hijos y ya se encuentran redactando los términos de su separará del futbolista.

Piqué también viajó a Estados Unidos, pero no con Shakira

La realidad es que Shakira y Piqué llegaron a Estados Unidos, pero por caminos separados. Gerard fue visto arribando a Miami, pues el jugador español fue convocado por el FC Barcelona para la gira norteamericana. Durante su estancia en Norteamérica, el club catalán se medirá con el Inter de Miami y también irán a Las Vegas.

No obstante, Gerard Piqué realizará una parada técnica en San Diego para reunirse con la cantante; cabe recordar que el próximo 4 de agosto los abogados de ambos tendrá una reunión para hablar sobre la custodia y cuestiones económicas en torno a los menores.

"Para negociar este divorcio porque hay mucho dinero en juego; qué es lo que quiere cada uno y esto por supuesto compromete el futuro de las dos personas", comentaron los presentadores del programa de espectáculos.