Toñita responde a Myriam Montemayor y le recuerda quién la defendía

CIUDAD DE MÉXICO.— La pelea entre Toñita y Myriam Montemayor parece que todavía seguirá dando de qué hablar, pues luego de que la veracruzana amenazó con golpear a la regiomontana, ésta reveló que interpuso una denuncia en contra de su excompañera, asimismo, la madrina de generación de La Academia 2022 llamó "rupestre" a la conocida como la 'Negra de oro' y debido a esta declaración, Toñita respondió de forma contundente.

Toñita le responde a Myriam por llamarla "rupestre"

En entrevista con el programa "Chismorreo", Toñita le respondió a su compañera Myriam Montemayor, quien catalogó como una "persona rupestre" a su excompañera de la primera generación de La Academia.

Sobre esta polémica declaración, Toñita aseguró que toma las cosas de quien viene, asimismo, la cantante veracruzana admitió que si dijo que si veía a Myriam la iba a golpear, pero aseguró que su intención no fue amenazarla, pues ella es así "dicharachera".

"Yo admito las cosas que yo digo. Es verdad, yo dije que me la iba a moquetear... con todo gusto. Es que no es una amenaza, te entrevistan, ¿cómo soy? Soy así de dicharachera", comentó Toñita, previo a mencionar que aunque ella aseguró que era una broma, Myriam se lo tomo en serio y la denunció y ofendió señalándola como "rupestre".

Toñita reiteró que toma las cosas de quienes vienen, por ello manifestó que no se siente "rupestre". Sin embargo, la intérprete de "Luego no te quejes" se quejó de que Myriam si pudiera burlarse abiertamente, pero ella no puede hacer una broma.

"Las cosas hay que tomarlas de quien vienen. Si yo me sintiera rupestre diría '¡ay, no, pobrecita, soy...!', pero no lo soy. ¿Por qué yo no puedo decir 'te voy a madrear' y después puedo decir 'no, nunca va a suceder'? Porque si ya han pasado cuatro años, ¿no crees que ya lo hubiera hecho?", aseveró Toñita.

Toñita le recuerda a Myriam Montemayor quién la defendía

Aprovechando las cámaras del programa de espectáculos, Toñita recordó que cuando estaban en La Academia ella era quien más defendía a Myriam Montemayor, pues la veracruzana era quien le pedía a sus compañeros que no dijera que era mala bailarina y que no sabía hacer muchas cosas.

"Hay un vídeo donde (Myriam) no quería ensayar, no quería grabar y precisamente yo era la que decía 'por favor, no sean así con ella, ya saben que no baila, neta, compréndala, hay que echarle la mano', es que siempre es lo mismo, y está grabado", externó Toñita.

No obstante, la también llamada 'Negra de oro' reveló que su amistad con la regiomontana acabó cuando ella decidió dejar de agachar la cara y evidenciar que Myriam era muy grosera y prepotente con ella.

“(Terminó) en el momento que yo dejé de agachar la cabeza; en el momento en que no permití que me gritara como siempre... en el momento en que yo puse un alto y dije 'a mí no me vas a maltratar como siempre, a mí no me vas a gritar como siempre' y no sé si han visto en ella pero pasa algo. Cualquier cosa y te dice 'me tienes envidia porque yo gané la primera generación'", concluyó la veracruzana.