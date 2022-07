CIUDAD DE MÉXICO.— Yuri sigue generando controversia, pues la cantante aseguró que no debe disculparse con la comunidad LGBT+, ya que afirma que nunca ha “dañado a nadie”, sin embargo, hace tan solo unos días fue atacada porque en pleno concierto se burló del colectivo y "lamentó" que hombre guapos como Ricky Martín sean gays.

Al parecer Yuri ahora también es standupera, y como siempre tiene que hablar de los gays (why she’s so obsessed with us?) para llamar la atención.



El silencio del público es TAN INCOMODO uD83EuDD27 pic.twitter.com/fcvJ3PH5yl — Inferno (@angelinferno8) July 14, 2022

Yuri asegura que no tiene porque disculparse con la comunidad LGBT+

A pesar de que la cantante ha realizado varios señalamientos controversiales en contra de la comunidad LGBT+ (principalmente contra los homosexuales), ella sigue insistiendo en que nunca ha “dañado a nadie”. Incluso debido a sus polémicas declaraciones ha sido señalada de homofóbica, pero Yuri niega serlo y asegura que es solo su “manera de pensar”.

En entrevista con el programa "Hoy", la cantante defendió su postura y aseguró que no tiene qué disculparse con el movimiento LGBT+, pues afirmó que nunca los ha dañado e incluso señaló que tiene seguidores dentro del colectivo.

“No hay algún programa que avale que yo soy homofóbica, no hay nada, nunca he hablado mal de ellos. Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie porque nunca les he hecho daño. Hay mucha gente de la comunidad que me sigue queriendo”, sostuvo la veracruzana.

Yuri también señaló que existe personas de la comunidad que no respetan sus creencias y la han criticado, pero ella manifestó que pese a ello los quiere mucho.

“Yo soy cristiana, efectivamente, y los cristianos no podemos meternos con nadie, así como yo respeto lo que piensan de mí, ellos no respetan lo que yo pienso de mí. Un sector, no generalizó porque hay otros chicos de la comunidad que me adoran, yo los bendigo, yo los quiero mucho, no es general, no le caigo bien, pero yo los quiero mucho”, indicó la intérprete de "El Apagón".

La cantante finalizó manifestando que ha aprendido a lidiar con los señalamientos en su contra por parte de la comunidad LGBT+.

“Esto viene de hace 5 años de darle vueltas y vueltas. La verdad no me hace daño ni nada, me tiran y me hacen, yo ya estoy curtida”, puntualizó la intérprete de "Euforia".