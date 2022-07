Andrea Escalona habría revelado el sexo de su bebé por accidente

Luego de que Andrea Escalona anunciara que estaba embarazada desde hace unos meses, este jueves durante la emisión del programa "Hoy", la conductora hizo una dinámica con sus compañeros sobre lo que sería su bebé, si niño o niña, sin embargo, las cosas no salieron tan bien como pensaba pues un error pudo haber revelado, sin querer, el género de su hij@. Esto fue lo que sucedió.

Todo comenzó en la sección de Andrea Escalona llamada "Mamita Bonita" en la que puso a sus compañeros a adivinar con pruebas caseras, qué género era el "churrite" que estaba esperando. Primero presentó un vídeo con la influencer Jimena Longoria, quien también está embarazada, y ambas comenzaron a hacer juegos para adivinar si su bebé sería niño o niña.

Momentos después, los conductores de "Hoy" comenzaron a dar sus opiniones sobre el embarazo de Andrea Escalona; los primeros en comentar si creían que el bebé era género masculino o femenino fueron Yurem Rojas y "Paul Yester", personaje interpretado por Gustavo Munguía. El comediante expresó que era niño mientras que Yurem, por el contrario dijo que era niña.

Sin embargo, Andrea Escalona hizo un comentario asegurando que hace unos días por poco se entera pero algo de los genitales del bebé le impidió hacerlo.

“Fíjense que ayer sentía que por poco me enteraba, pero no me he enterado. Porque algo de los genitales y dije hay no voy a leer de más”, comentó la conductora