“El hombre gris”, un nuevo camino para Chris Evans

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—En los 20 años que Chris Evans lleva en cine, ha interpretado en su mayoría al chico bueno, al príncipe azul y, desde hace más de una década, al superhéroe Capitán América.

El actor había sido especialista en dar vida al que siempre hace lo correcto y lucha contra el mal... hasta ahora. En “El hombre gris (The Gray Man)”, película en donde encarna al psicópata Lloyd Hansen, Evans tendrá que medirse con Ryan Gosling en su papel de exmercenario de la CIA Court Gentry, también conocido como Sierra Six.

La cubana Ana de Armas interpreta a la agente Dani Miranda, quien junto a Gentry intentan atrapar al personaje de Evans en una persecución salvaje, que cuenta con adrenalina, acción e intensas escenas de pelea.

“Lo que me gustó es que él (Lloyd) no se disculpa. Creo que las personas no somos realmente quienes queremos ser, yo mismo paso mucho tiempo todos los días cuestionando cosas interminables y los villanos no se sienten agobiados por esas complejidades, tienen una comprensión clara de quiénes creen que son, quiénes deberían ser y cómo creen que deberían moverse por el mundo”, dijo Evans en una entrevista.

“Entonces, esa claridad, esa simplicidad, no solo es refrescante como actor, también para nosotros como personas, agobiados por la complejidad de la comprensión”, añadió el actor.

Los días como superhéroe de Chris parecen haber quedado atrás y aunque los extraña, agradece hacer nuevos personajes como éste pues, confesó, son justo lo opuesto a lo que el público espera de él.

“Me he alejado unos 180 grados de Steve Rogers (Capitán América), ahora hago a un ser humano destrozado. Ese tipo puede ser cualquier cosa en cualquier escena, porque todo lo que quiere es anarquía”.

Llegar a desarrollar este personaje, al que le gusta hacer cosas malas, fue una oportunidad que Evans disfrutó, especialmente porque significó trabajar nuevamente bajo la batuta de los hermanos Russo (“Avengers: Endgame”).

“Amo a los Russo y prácticamente haré cualquier cosa que me pidan y qué mejor si es con un personaje como éste. Es tan liberado, libre y honesto. Lo que me gusta de él es que uno debería temer más a su sonrisa que a su ceño fruncido. Creo que entiende que lo que hace es malo y dañino, pero se considera necesario. Cree que es un disruptor”, explicó.

Netflix, en cuya plataforma estrenará la película mañana viernes, indicó que este filme le ha costado a la compañía alrededor de 200 millones de dólares, lo que lo convierte en el proyecto cinematográfico más caro realizado en la historia por el servicio streaming.

“Tenemos una excelente relación de trabajo con Netflix y nos remontamos a casi 20 años con Scott Stuber. Formamos AGBO (compañía de Anthony y Jospeh Russo) para ser una empresa de narración agnóstica. Creemos que la plataforma es el lugar perfecto para esta película”, mencionó Anthony.

Los hermanos Russo adelantaron que el plan es que “The Gray Man” inicie una nueva franquicia para la plataforma “streaming”, misma en la que llamarían a actores con los que ya han trabajado con éxito.

“Ya estamos pensando a dónde iría a partir de aquí, tenemos planeadas una serie de historias. Nos gusta construir mundos, apostar alto y poner energía y tiempo para construir ese universo, para que las ideas sean más afines y orgánicas. Así es como logras una narrativa de mosaico más compleja”, subrayó Joseph.

Además de Ana de Armas y Gosling, cuyo papel brilla en la pantalla al ser un cazador de hombres sádico, narcisista y sociópata que disfruta de las partes más desagradables del trabajo, conforman el reparto del filme Wagner Moura, Jessica Henwick, V Dhanush, Alfre Woodard y Julia Butters, entre otros.