Esta es la mujer que dice ser pareja de Luis Miguel desde hace siete años

EE.UU.— Luis Miguel ha acaparado la atención luego de que se difundiera el rumor de su supuesto compromiso con Mercedes Villador, una mujer con la que presuntamente lleva dos años de relación, sin embargo, otra fémina ha asegurado que desde hace años sostiene un romance con el intérprete de "Palabra de honor". Tras su aparición, esto es lo que se sabe de la supuesta pareja sentimental de "El Sol de México".

¿Quién es la mujer que dice ser pareja de Luis Miguel desde hace siete años?

Alexandra Zurek, es la mujer colombiana que asegura que desde hace poco más de siete años sostiene una relación sentimental con Luis Miguel.

En entrevista con el programa "Despierta América", la colombiana reveló que mantiene una relación muy especial con el cantante, asimismo, Alexandra detalló cómo y dónde lo conoció. La mujer también indicó que fue el propio 'Luis Mi', quien le coqueteó y hasta le propuso tomarse muchos fotos con ella a pesar de que es bien sabido que al cantante no le gusta ser fotografiado.

"Nosotros somos amigos muy especiales. Lo conocí en un restaurante al que estuve yendo muchísimo... Luis Miguel el cantante... Él es muy coqueto, y me coqueteó, es de que te mueres de la risa con él. Yo fui al baño, él fue al baño y ahí empezamos a hablar, duramos 45 minutos metidos en el baño, hablando, le dije: 'yo me quiero tomar una foto contigo' y me dice: ' te voy a hacer un estudio', porque a él no le gusta que se tomen fotos con él", detalló la supuesta amiga del intérprete de "Cuando calienta el sol".

¿El compromiso de Luis Miguel con Mercedes Villador, es falso?

La mujer que dice ser pareja de Luis Miguel también se pronunció sobre las recientes fotos que aparecieron del cantante con la modelo argentina Mercedes Villador, a quien supuestamente le compró un anillo de compromiso.

Sobre esta presunta relación, Alexandra Zurek reiteró que lleva años con Luis Miguel por lo que no le da celos haberlo visto con la argentina. Asimismo, afirmó que "hay muchas mujeres que dicen ser sus novias, pero en realidad son sólo amigas".

"Sí ya llevamos siete años en una muy bonita amistad y no me dan celos porque también hay muchas que dicen ser sus novias o sus amigas especiales, y en realidad son mujeres que son sólo amigas de él. En realidad, no te puedo decir que él me haya dicho es mi novia, voy a salir con ella, tengo una relación con ella, no", explicó la colombiana.

Alexandra asegura que gran parte de la pandemia la pasó con Luis Miguel, incluso recuerda que él le temía a contagiarse, por lo que ya se puso tres dosis de la vacuna anticovid.

La colombiana finalizó la charla con el programa de Univisión destacando que Luis Miguel no se molestará por haber sacado a la luz su presunta relación, pues aseguró que el cantante es "amable con ella".

"... No tiene por qué ponerse histérico conmigo, yo siempre trato de mostrar la cara buena y amable que tiene porque para muchas personas no es alguien cercano... Su salud es buena, hace ejercicio y es buen amante. Cuando estás con él, está muy pendiente de lo que tú quieras, es muy servicial", concluyó la mujer.

¿Quién es Alexandra Zurek, la mujer que dice ser pareja de Luis Miguel?

Alexandra Zurek, es una diseñadora colombiana de trajes de baño. La originaria de Barranquilla, Colombia también es empresaria y diseñadora de ropa deportiva.

La colombiana cursó la carrera de Diseño de Modas en la Universidad Autónoma del Caribe, en Colombia y durante una entrevista, al crear su marca de ropa, aseguró que desde niña su pasión era crear.

Aunque este 2022 ha cobrado relevancia por asegurar que es la pareja de Luis Miguel desde hace siete años, la realidad es que fue en 2018 cuando se dio a conocer que Luis Miguel estaba saliendo con Alexandra Zurek, sin embargo, no se conocían más detalles de su presunta relación.