¿Mona y Geros en La Rosa de Guadalupe? La influencer hará casting en Televisa

GUANAJUATO.— Mona y Geros, influencers quienes han cobrado fama en redes sociales, y que acostumbran compartir todo lo que hacen con sus seguidores, hace unos días sufrieron un robo en su casa que los dejó sin nada, pero al parecer su situación estaría por mejorar, pues un vidente de Televisa ha decidido ayudarlos.

Tras denunciar que les habían robado todo su dinero, y además que les habían hecho daños en su casa, el vidente Farath Coronel decidió ayudar a Mona y Geros, por lo que a través de un vídeo compartido por la influencer en su canal de YouTube, se mostró la visita que les hizo el colaborador de Televisa.

Asimismo, el vidente les llevó despensa y ropa, pero lo más importante fue el acercamiento con la televisora de San Ángel, pues Mona podría aparecer en un capítulo de La Rosa de Guadalupe.

En su transmisión en vivo, la influencer reveló que es fan de La Rosa de Guadalupe y como su amigo Farath tiene muchos contactos en Televisa, podría conseguirle un casting para estar en el programa

"Siempre he querido yo que me inviten (a La Rosa de Guadalupe), mínimo que salga en un programa barriendo la basura", externó la joven.

Pero el también colaborador de Bandamax se adelantó y le dijo a Mona que presumiera que ya iba a conocer al productor del programa del canal de Las Estrellas.

"Me va a contactar con él, pero me tienen que hacer un casting para ver qué tan buena soy”, explicaba Mona, cuando Farath la interrumpió para decir: “Que ahí ya valimos v... pero tenemos fe”.

Sin embargo, La Rosa de Guadalupe no sería el único programa que contaría con la participación de la influencer originaria de León, Guanajuato, Mona también estaría de invitada en el famoso matutino de Televisa.

De acuerdo con lo revelado en su vídeo, Mona próximamente va a acudir al programa “Hoy”, aunque la influencer admitió que no conocía a los conductores.

Sin duda alguna, el vidente Farath Coronel llegó a la vida de Mona para brindarle gran ayuda, pues además de llevarle comida y ropa, el también colaborador en Bandamax le dijo a la joven que le cambiará la imagen y hasta la llevará con su cirujano, para que le hagan algunos "arreglitos".

Ante este ofrecimiento, Mona especificó que solo en el cuerpo, pues no quiere que "le arruinen" el rostro.

"La cara no quiero que me la toque, ¿imagínate que me dejara bien cule…? Yo la cara no, nada más quiero cambiar mi cuerpo, estar más ‘nachuda’”, puntualizó Mona.