Yadhira Carrillo revela que está grave de salud porque Juan Collado sigue preso

Yadhira Carrillo, famosa actriz de Televisa, de nueva cuenta vuelve a estar en polémica luego de que asegurara que tiene problemas graves de salud tras la detención de Juan Collado, famoso abogado y político involucrado con delitos de lavado de dinero y crimen organizado.

Cabe mencionar que hace unos días, Yadhira Carrillo estuvo en un vídeo con Juan Soler en el que explicaba cómo es su vida actualmente mientras Juan Collado sigue preso, además aseguró que por el momento no pretende regresar a ningún proyecto en televisión, pues ha rechazado más de 12 ofertas laborales, y aunque no se cierra a la idea de regresar a telenovelas o series para niños, aclaró que lo hará hasta que su esposo quede libre. Aquí más detalles.

View this post on Instagram

El pasado miércoles 20 de julio Yadhira Carrillo fue abordada por la prensa y medios de comunicación a las afueras del Reclusorio Norte donde se encuentra Juan Collado y la actriz reveló que ha presentado varios problemas de salud tras la detención de su esposo, pues asegura que no ha sido fácil.

La actriz agregó que su salud se ha visto deteriorada durante los últimos años gracias a que le detectaron un terrible padecimiento que le ha impedido continuar su vida normal como antes lo hacía, y es que hace unos meses acudió con el doctor y le notificaron que padece de presión alta.

“No estoy muy bien. A raíz de todo esto llegó la presión alta. Yo era de presión baja, ahora me dice el doctor ‘bienvenida al clan, el grupo de presión alta’. Me duele mucho la cabeza. Es pesado, muy difícil”, dijo

View this post on Instagram

La esposa de Juan Collado reveló que esta condición le ha causado graves secuelas físicas, por ejemplo en su rostro, ya que a veces se le cierran los ojos de manera involuntaria, como consecuencia de dicho padecimiento.

“Si me ven cerradito este ojo, perdón. Traigo muy alta la presión en este momento, ya tomé mi medicamento. No estoy muy linda pero aquí estoy”

La actriz de "El privilegio de amar" reveló que seguirá al lado de Juan Collado hasta el último de sus días, pues solo muriéndose podría estar alejada de él. Yadhira Carrillo sigue firme asegurando que su esposo es inocente y que está pagando los platos rotos de otras personas.

“Para que yo no esté al lado de él, apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida. Pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él. Es el amor de mi vida y estaré con él pegada."