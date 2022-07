Flor Rubio y Javier Ceriani protagonizan pelea en Venga La Alegría (VÍDEO)

Flor Rubio y Javier Ceriani tuvieron una fuerte pelea en Venga La Alegría, y es que luego de la salida del conductor de "Chisme No Like", de "Survivor México" fue invitado al matutino para hablar sobre su experiencia en este famoso reality, el cual lo mantuvo en el ojo del huracán en varias ocasiones por sus comentarios y peleas particularmente con Gabo Cuevas.

Fue precisamente ese tema que Flor Rubio y Javier Ceriani comenzaron a discutir, pues al parecer la presentadora de espectáculos estaba defendiendo a Gabo, quien es uno de sus colaboradores, cosa que a Ceriani no le pareció y comenzaron los reclamos. Así fue la pelea.

Flor Rubio y Javier Ceriani tienen fuerte pelea en 'VLA'

Todo comenzó el jueves pasado, durante la cápsula del resumen de Survivor México que realizan en Venga La Alegría, en la que el polémico Javier Ceriani aprovechó para criticar y señalar a Gabo Cuevas, y lo tachó de "Mounstro" y asegura que no tiene nada que ver con él, pues Kristal Silva le dijo que él era el Gabo Cuevas de los Jaguares.

Ante este comentario Ceriani reaccionó de mala manera, pues incluso hasta el Capi Pérez dijo que podrían ser buenos amigos. Sin embargo, dadas las criticas del presentador de Chisme No Like al reportero de espectáculos, Flor Rubio salió a defender a su compañero, pues asegura que como todos es un ser humano y tiene defectos. Por supuesto Javier Ceriani respondió que eso no era verdad y comenzaron a hacerse de palabras.

La cosa no paró ahí, pues durante la emisión de este viernes, Flor Rubio y Javier Ceriani continuaron su pelea durante los cortes comerciales de Venga La Alegría, pues el polémico conductor le dijo a Flor que como podía creerle y defender a Gabo Cuevas, a lo que la periodista le respondió que ya lo superara.

“Ya por favor, Javier, ya supéralo”, dice Flor Rubio.

“No lo voy a superar nunca, eres la única persona en el mundo que le cree a esa cosa”, respondió Ceriani.

“Ya, ya se acabó Survivor”, pidió Flor visiblemente enojada. “No es chisme”, concluyó Javier Ceriani

¡Se dan con todo! uD83DuDE31uD83DuDEA8



¡Esto es lo que pasó entre @Flor_Rubio y @JavierCeriani durante el corte comercial! uD83CuDFDDuD83DuDFE1uD83DuDFE2uD83DuDCFA #SalidaQuieroBailar pic.twitter.com/2p2S31TmKI — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 22, 2022

¿Por qué Flor Rubio es tendencia?

La conductora de espectáculos en Venga La Alegría, Flor Rubio, es tendencia en Twitter este viernes, y al parecer todo indica que se dio una polémica en el reality "Quiero bailar", en la que criticó fuertemente a Gaby Ramírez, presentadora de "VLA: Fin de semana".

Ante esto, los internautas están pidiendo la salida de la presentadora en este show, pues aseguran que su papel como jueza no le queda, ya que quiere hacerse pasar como una copia de Lolita Cortés y no le sale.

Que Flor Rubio tenga 30 años viviendo del chisme de la farándula NO LA HACE EXPERTA EN BAILE.



Gaby estaba hablando con Charly D y ella se metió y empezó a regañar a Gaby.



El mundo no gira al rededor tuyo Flor, aunque tú creas que sí. #SalidaQuieroBailar pic.twitter.com/kkNpAhiide — Horten Peralta del V (@Pasita_Pera) July 22, 2022

Que insoportable es Flor. Rubio, de verdad, de quien fue la idea de ponerla de jueza #SalidaQuieroBailar pic.twitter.com/xnaGT9DFzb — Melancholy Baby ?uD83CuDF19 (@Sofiakiediis) July 22, 2022