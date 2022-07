George Clooney y U2 recibirán premio

WASHINGTON (EFE).—El actor George Clooney y la banda U2 recibirán este año el prestigioso premio del Kennedy Center, en Washington, que reconoce a los artistas que más han enriquecido la cultura de Estados Unidos, anunció ayer la institución en un comunicado.

“Al crecer en un pequeño pueblo de Kentucky, nunca podría haber imaginado que algún día sería yo el que estaría sentado en el balcón del Kennedy Center Honors. Ser mencionado al mismo tiempo que el resto de estos increíbles artistas es un honor”, apuntó el actor tras conocer que será uno de los galardonados en la mediática gala que se celebrará el próximo 4 de diciembre.

Los prestigiosos premios del Kennedy Center, que concede anualmente The John F. Kennedy Center for the Performing Arts desde 1978, reconocen a los artistas que más “han enriquecido la cultura de Estados Unidos” y a su gala, que se retransmite en televisión, acude tradicionalmente el presidente.

Después de que el entonces presidente Donald Trump (2017-2021) evitara asistir durante todo su mandato, el mandatario actual, Joe Biden, retomó en diciembre pasado la tradición de acudir a la ceremonia, que se celebra en el icónico Kennedy Center Opera House.

Junto con el actor y el grupo irlandés serán homenajeadas Amy Grant, Gladys Knight y Tania León.