CIUDAD DE MÉXICO.— La Academia 2022 sigue generando controversia, pues el reality show de TV Azteca sigue siendo objeto de críticas, asimismo, internautas ha señalado que los alumnos de esta generación han destacado más por la polémica que por su talentoso. Tal es el caso de Santiago y Nelson, quienes fueron captados encerrados en el baño mientras todos dormían, ¿qué pasó?, el yucateco y una exalumna lo aclaran.

La Academia 2022. Aclaran polémica de los alumnos que entraron al baño juntos; el yucateco niega relación con Nelson

Luego de que se viralizará un vídeo en el que se "evidenció" la presunta atracción que Santiago y Nelson se tienen, el alumno originario de Mérida, Yucatán, habló sobre lo que pasó en el baño cuando fue captado con su compañero, situación por la que se desataron rumores de una presunta relación que va más allá de la amistad.

En la cabina POV de TikTok, el yucateco entre risas indicó que en pleno concierto fue cuestionado sobre lo que sucedió en el baño con Nelson. Asimismo, Santiago indicó que está consiente de que aquel momento detonó pensamientos que no son, por ello decidió explicar qué pasó.

“... Llegué a escuchar en el concierto, un grito que dijo: ‘¿qué pasó en el baño?’ Les voy a contar la historia. Cuando llegué el domingo, que fue en el que canté ‘Cuando Calienta el Sol’ que me pasó todo esto que me dijeron y que pedí perdón y que me fui super a la fr*gada, Nelson me jaló al baño y me dijo, ‘Santi, necesitamos hablar’”, comenzó a contar el oriundo de Mérida.

“Nos quedamos hablando como media hora y fue para preguntarme si podían confiar en mí porque decían que era un mentiroso, un falso entonces fue una plática muy intensa y hablamos de todo eso y de hecho cabe aclarar que con Nelson y con Mar me empecé a llevar muchísimo justo por eso, porque los primeros que me recibieron en la casa después de todo el desastre que se armó con lo que había hecho (con Isabela) fueron ellos dos”, explicó el yucateco.

Asimismo, Santiago aprovecho el espacio para confesar que le gusta Mar y que se siente confundido pues el tiene novia, pero está sintiendo una fuerte atracción por su compañera. Debido a esta situación, el yucateco señaló que lo "más maduro sería alejarse".

“Mi novia es Sofía (no es académica) pero estoy confundido porque siento que me está gustando Mar y lo digo públicamente, estoy tan confundido por tantas cosas y ahorita en mi voto de silencio me pasan estas cosas por la cabeza y la verdad creo que lo más maduro sería alejarme o no sé”, finalizó el alumno.

La Academia 2022. Exalumna se pronuncia sobre la "relación" entre Santiago y Nelson

Isabela Ortega, quien se convirtió en una expulsada más de La Academia 2022 en entrevista con TVNotas fue cuestionada sobre la supuesta relación que tendría Santiago y Nelson dentro de la competencia.

La exacadémica y quien también protagonizó un polémico romance con Santiago, afirmó que entre los jóvenes solo hay una buena amistad, por lo que señaló que aunque los fans quisieran que existiera ‘Neltiago’ no hay posibilidad.

“Yo les voy a decir la verdad, yo siempre digo la verdad y en esta ocasión voy a decir la verdad también. Nelson y Santiago se llevan bien, son buenos amigos pero no existe ese ship (relación), no existe. Es cosa del público”, indicó Isabela.

Asimismo, la exacadémica reveló que a Nelson le molesta que los fans lo relacionen sentimentalmente con el yucateco y que los llamen ‘Neltiago’ (palabra para referirse a la presunta pareja que han conformado).

“A Nelson le molesta que le digan el ‘Neltiago’, bueno, no le molesta pero es como de, ‘güey no, no, Neltiago no’. Me daba mucha risa porque yo le decía, ‘Neltiago, Neltiago’ (y me decía), ‘No, no, no’”, explicó la exalumna de La Academia 2022.

Isabela agregó que "simplemente se llevan bien y Nelson es así como muy carismático" por ello entiende que la gente lo puede malinterpretar. La joven finalizó indicando que cree que Santiago y Nelson "no se gusta".