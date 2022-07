La Academia 2022. Filtran quién será el próximo expulsado: VÍDEO

CIUDAD DE MÉXICO.— Si algo podría distinguir a La Academia 2022 es el escándalo y la polémica; ahora que se ha filtrado quién será el siguiente expulsado, la controversia entorno al reality show de TV Azteca se ha vuelto a generar.

La Academia 2022. Filtran quién será el próximo expulsado

Fue el pasado domingo cuando se desató una fuerte polémica en La Academia 2022, la cual provocó que televidentes e internautas externaron su enojo, pues consideraron un verdadero fraude la dinámica de lo votos, ya que Santiago fue el alumno expulsado, pero el joven yucateco no dejó la competencia, pues los jueces impidieron su salida.

De acuerdo con los críticos, Santiago es uno de los participantes con mayor talento dentro del reality de canto, no obstante, en redes sociales se exhibió que esta polémica decisión no tenía nada que ver con el "talento" del joven, ya que se filtro información en la que se expuso que el yucateco sería hijo de un importante político de Mérida, Yucatán.

Incluso se ha señalado que Santiago habría ingresado al reality show mediante influencias, ya que está demostrado que es amigo de Roger González e Ismael Zhu, (personalidades de TV Azteca).

Como era de imaginarse, el hecho de que el yucateco se quedará en la competencia generó que los televidentes se sintieran decepcionados y defraudados.

A esta controversia se suma un vídeo que se ha viralizado y en el que se puede escuchar cuando le dicen a un alumno que será el expulsado de este fin de semana.

Tras la filtración de este clip, internautas han señalado que es un fraude el programa, pues las expulsiones están planeadas por la producción.

La Academia 2022 ¿Quién será el expulsado de este fin de semana?

De acuerdo con el vídeo compartido en la cuenta de Twitter de La Comadrita, el alumno que dejará la competencia se encontraba ensayando un trío cuando uno de ellos pregunta "'¿el sábado se va?" y la respuesta es sí.

En el clip se muestra a Eduardo, Santiago y Fernanda, ensayando, pero de repente, Eduardo en compañía de un maestro y una persona de la producción pregunta si su compañero se va: "Creo que sí, quizá es su última presentación, no, pero ahorita no, espérame, chitón'", frase en referencia a que no puede hablar debido a que hay cámaras por todos lados.

@LaComadritaOf2 uno viendo tik tom se encuentra con cada cosa ! Mira comadrita linda! uD83DuDE28 qué opinas !? pic.twitter.com/zhjjSfvHRQ — LaValeRivasuD83CuDF52 (@Vaal_RV) July 22, 2022

Tras la filtración de este vídeo, internautas afirmando que cada vez es más visible que todo está arreglado dentro del programa. Pese a las críticas, la producción del programa no se ha pronunciado al respecto.