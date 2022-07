¿Qué le pasó a Danna Paola? Preocupa por extrema delgadez en Premios Juventud (FOTOS)

Danna Paola es una de las cantantes más populares y exitosas en la actualidad. Éxitos como "Mala fama", "Oye Pablo", "Calla tú", entre otros, han catapultado a la mexicana como una de las personalidades más influyentes en los últimos años. Sin embargo, a lo largo de su carrera, hemos podido ver los cambios físicos de Danna Paola, y ahora, sus fans y seguidores están preocupados luego de que la también actriz reapareciera en los Premios Juventud con extrema delgadez. Esto sabemos.

¿Qué le pasó a Danna Paola y cuál es su estado de salud?

Danna Paola fue una de las invitadas a los Premios Juventud que se llevaron a cabo ayer en Puerto Rico, ahí, la mexicana cantó frente a sus colegas y compartió con sus seguidores en redes sociales momentos de la noche, sin embargo, nuevamente la cantante de 27 años dio de qué hablar por su aspecto físico.

No es la primera vez que Danna desata críticas por su peso, ya en el pasado eran constantes los ataques por "sus kilos de más", ahora los comentarios están dirigidos a su "extrema delgadez", incluso, algunos usuarios le cuestionan si se encuentra bien o si tiene algún problema, pues "es preocupante" cómo se ve de "flaquita".

El atuendo amarillo y transparente que lució la intérprete de "Pablo" generó comentarios en las redes desde la noche de ayer, cuando Danna posteó una serie de fotos en las que más que comentar el llamativo look con guantes negros, los comentarios giraron en torno a su cuerpo.

"Tanto la molestaron de que era rellenita que ahora está así de flaca, no es justo". "Dana no es por criticar pero estás muy flaca". "Qué está pasando Danna estas demasiado delgada". "Quiero a la danna Paola del 2019". "Se le ven sus huesos". "Eras muy bonita más llenita". "Sus huesitos esa no es Danna", se lee entre los comentarios.

Hasta el momento, Danna Paola no ha aclarado nada respecto a su estado de salud, pero hace unos meses la cantante enfureció contra una conocida revista de moda para la que fue portada, pues hicieron referencia a su aspecto físico y arremetió en su contra asegurando que no tenían por qué opinar de su cuerpo y que ese tipo de comentarios mejor se los reservaran, pues no venían al caso.