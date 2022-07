Toñita exhibe burlas de Myriam a exalumnos de La Academia y desmiente demanda en su contra

La pelea entre Myriam Montemayor y Toñita sigue causando polémica, y es que luego de que la ganadora de la primera generación de "La Academia" llamara la llamara "rupestre" tras las amenazas que hizo y supuestamente pusiera una demanda en su contra, ahora la cantante de género regional aseguró que Myriam se ha burlado de muchos participantes de La Academia, entre los que se encuentran Yuridia, Miguel Ángel y más.

Toñita exhibe burlas de Myriam a exalumnos de La Academia

Tras las amenazas y burlas de Toñita a Myriam, y de que supuestamente ésta se disculpara, ahora una nueva polémica continúa con el pleito de las dos exacadémicas, pues la "Negra de oro" asegura que su compañera se ha burlado infinidad de veces de sus compañeros y no es justo que sus fans simplemente ataquen a los demás por defenderla y creer que ella no hace nada cuando al parecer es todo lo contrario.

“Se ha burlado de Miguel Ángel de la vista, se ha burlado de Yuridia y, ¿cómo?, ella sí se puede burlar”... Todos nos hemos burlado de todos y si ella dice que no es cierto, es una mentirosa, hay videos donde le dice ‘calabaza’ a Yuridia, por un vestido que traía"

Toñita desmiente demanda de Myriam Montemayor en su contra

Por otra parte, durante su encuentro con los medios de comunicación, Toñita aseguró que no le teme a ninguna demanda de Myriam, pues además ella no ha sido notificada de alguna situación legal en su contra. Asimismo, reveló que se asesoró con un abogado y fue éste quien le dijo que no tenía ningún tipo de denuncia.

Toñita agregó que hay una diferencia entre "decir" y "ejecutar" y que se alegra de que las cosas no le salgan como esperan a Myriam Montemayor.

“Por más que me quieran meter al bote, por más que me quieran acusar de misoginia, por más de que me quieran acusa de negra, prieta, no se les hace”.

Toñita revela que cobraría por pelea con Myriam

Toñita también fue cuestionada sobre la supuesta pelea que tendría con Myriam a golpes y en tono de broma aseguró que cobraría a las personas que quisieran ver el show. Agregó también que todo es un juego y que espera que la madrina de La Academia 2022 no se tome las cosas tan en serio.

“Voy a sacar dinero, por Dios... Yo creo que un pago por evento estaría bien bueno”,

Para finalizar, Toñita confesó que tratará de ya no criticar ni decirle nada a Myriam, y que por el contrario le mandará muchos buenos deseos y amor porque eso es lo que le hace falta.