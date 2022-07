EE.UU.— Allisson Lozz ha vuelto a despertar el interés de la prensa y el público, esto luego de que la ex actriz de telenovelas fue captada en una tienda de segunda mano en Estados Unidos. Tras la difusión de la fotografía, sus fans señalaron que posiblemente la está pasando mal económicamente y que quizá la venta de maquillajes ya no le esta redituando tan bien, ¿será momento de regresar a la telenovelas?

Allisson Lozz es captada comprando en tienda de segunda mano, ¿problemas económicos?

En redes sociales se difundió una fotografía en la que una presunta fan captó a la ex actriz de Televisa comprando en una tienda de segunda mano. Y aunque Allisson Lozz ha pedido que ya no le recuerden su pasado y mucho menos le pidan regresar a la televisión sus seguidores no pierden la esperanza, sobre todo ahora que consideran que podría estar teniendo problemas económicos.

Asimismo, en el programa "Vivalavi" también se compartió un vídeo en el que se mostró imágenes de la protagonista de "Al diablo con los guapos" luciendo muy casual, y a pesar de intentar pasar desapercibida, al parecer sigue siendo foco de atención para sus fans.

En el vídeo destaca que Allisson Lozz aparece con un notable cambio en su aspecto físico, algo que como mencionó Michelle Rubalcava no tiene relevancia.

"Se la encontraron en una tienda de segunda mano en Estados Unidos, que aquí lo importante es ver cómo está ahora después de ser la estrella... Ya es una mujer y la verdad mucha gente la ha criticado, pero qué más da que tenga unos kilos de más, lo importante es que tenga salud", comentó el presentador del programa.

VivaElChisme | Allisson Lozz, en tienda de ropa de segunda mano pic.twitter.com/ExhWiD8kfH — VivalaviMx (@VivalaviMx) July 21, 2022

Si bien la ex actriz se ha esforzado por dejar atrás el estatus de figura pública, al parecer muchos, incluyéndola a ella, recuerdan que Allisson marco a una generación en sus tiempos dentro del espectáculo.

Cabe destacar que hace unos meses, mediante un vídeo, la ex actriz pidió a sus seguidores que si la llegan a ver en la calle, no le pidan fotos, pues no es una persona pública, ya que desde hace tiempo se retiró del mundo artístico.