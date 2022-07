Sasha Sokol reaparece para apoyar a Yolanda Andrade, ¿también fue víctima de Luis de Llano?

CIUDAD DE MÉXICO.— Sasha Sokol reapareció para sumarse a una campaña en pro del cuidado del agua. La cantante y actriz, quien dio a conocer que ha denunciado oficialmente ante las autoridades el abuso que sufrió por parte del productor Luis de Llano, ahora reapareció para darle voz a una problemática que está afectando algunos estados de país.

A través de redes sociales, Sasha Sokol publicó un vídeo en el que hizo un llamado a cuidar el agua. Asimismo, la exTimbiriche retomó la campaña #vasoconagua, que lanzó Yolanda Andrade en 2016 y en la que invitaba a cuidar el líquido vital.

Consciente del problema que están viviendo algunos estados como Monterrey, que desde hace meses se ha visto afectado por la falta de agua, la cantante decidió retoma esta iniciativa e invitar a todos a unirse.

En su vídeo, Sasha recuerda que la falta de agua no solo repercute en cuanto a la higiene y consumo personal, también afecta a la agricultura, ganadería y la industria en general que por falta de este líquido se ve frenada la producción de alimentos.

La también actriz pidió a la ciudadanía tomar conciencia sobre la escasez del agua y no derramarla, por el contrario, destacó que hay que cuidarla, pues hoy en día algunas entidades del país están viviendo los estragos de este problema, pero en poco tiempo podría ser una afectación que azote a todo México.

"Me gusta mucho la iniciativa que plantea Yolanda Andrade sobre cuidar el agua porque hacer las cosas bien, no sólo le compete a los gobiernos o a quien sabe quién, también a ti y a mí”, expresó la ex Timbiriche.