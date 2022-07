EE.UUO.— Luego de que Shakira y Piqué confirmarán su ruptura tras 12 años de relación y la procreación de dos hijos, la pareja ha comenzar con los trámites de su separación, sin embargo, la cantante y el futbolista se han reunido en Estados Unidos para resolver la custodia de Sasha y Milan.

Shakira y Piqué habrían llega a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos; esto es lo que sabemos

La separación de la colombiana y el español sigue dando de qué hablar, a pesar de que todavía se desconoce el motivo por el que decidieron terminar con su noviazgo de más de una década, la ex pareja ahora estaría enfocada en decidir quién de los dos será el que se quede con la custodia de sus hijos.

De acuerdo con medios internacionales, Shakira y Gerard Piqué han sostenido varías reuniones para discutir este asunto, siendo la más reciente la realizada esta semana en Estados Unidos. Según la prensa, parece ser que en este último encuentro la pareja habría llegado a un acuerdo conveniente para ambos.

Por su parte, el programa "Chisme No Like" indicó que la intérprete de "Día de enero" y el futbolista del Barcelona se reunieron el pasado jueves 21 de julio para discutir sobre la custodia de sus dos hijos. De igual modo, a la reunión ambos acudieron acompañados de sus abogados por lo que su rumorea que fue un reencuentro muy tenso.

Si bien la prensa internacional publicó que Shakira y Piqué ya habrían llega a un acuerdo, el programa de espectáculos transmitido por YouTube señaló que la ex pareja tendrá otra cita el próximo 4 de agosto para llegar a una decisión final y un acuerdo definitivo por la custodia de Milan y Sasha.

Shakira y Piqué. ¿Todos se mudarán a Miami?

En el programa ""Chisme No Like" también se indicó hay rumores de que Gerard Piqué también dejé España y se mude a Miami, pues se ha dicho que está interesado en jugar en el Inter de Miami. El cambio de equipo no solo le beneficiaría económicamente sino que también estaría más cerca de sus hijos.

Cabe destacar que una de las peticiones que Shakira presentó a Piqué, fue que el futbolista permitiera que sus hijos pudieran mudarse a Miami, ciudad donde la cantante tiene una mansión que ya ha remodelado para poderla vivir con Milan y Sasha.

De acuerdo con varios medios de comunicación, la cantante habría puesto como pretexto “la presión mediática que están sufriendo los pequeños”, para sacarlos de Barcelona y llevárselos a Estados Unidos.

Por su parte, el medio Informalia indicó que, los abogados de la colombiana habrían recopilado una serie de documentos para forzar la aprobación de Piqué para que los niños pueda mudarse a Miami: "Luego de lo expuesto por la defensa legal de la cantante, el futbolista cambió de opinión".

¿Shakira y Piqué se reunirán de manera pública?

La prensa internacional ha señalado que Gerard Piqué tendrá un encuentro con Shakira y sus hijos en Las Vegas. Su reunión pública se dará debido a que se espera que Milan y Sasha asistan al partido entre el Real Madrid y el Barça, en compañía de la cantante.