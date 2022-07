Marta Guzmán exhibe acoso por parte de un productor de Televisa (VÍDEO)

Marta Guzmán es una de las conductoras más reconocidas en México, pues sus participaciones en programas como "Primero noticias", "Hoy" y "Matutino express" la catapultaron al éxito. Sin embargo, la carrera de la presentadora no ha sido nada fácil, pues reveló que fue víctima de acoso por parte de un conocido productor de Televisa.

Cabe mencionar que Marta Guzmán está pasando por momentos complicados, pues hace unos meses fue diagnosticada con cáncer, y aunque ella ha asegurado que va a luchar hasta el final, sabe que el proceso no es sencillo. Aquí los detalles.

Marta Guzmán exhibe acoso de un productor de Televisa

Fue durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que Marta Guzmán confesó que fue acosada por un productor en Televisa, y aunque en ocasiones anteriores ella había dicho que nunca vivió algo de ese estilo en la televisora que la vio crecer, ahora puede decir que sí fue una víctima más.

"Hoy me doy cuenta que sí (fui acosada sexualmente) porque en el momento no te das cuenta, estaba normalizado..."

Y es que aunque Marta Guzmán no quiso revelar quién era este famoso productor de Televisa, sí relató como en contadas ocasiones se le insinuaba de manera incorrecta, y que incluso estando en su oficina le hizo un comentario fuera de lugar sobre su cuerpo y su ropa, y hasta la llegó a citar en un motel.

"Llegué un poquito tarde, me siento y me dice 'me encanta que seas una mujer que no le importa que se le marquen los pezones' ... No se me subió lo Guzmán, tristemente verdad, y agarré y me puse mi suéter. Y hoy digo ¡eso era acoso!" expuso visiblemente molesta

Respecto a la cita en un hotel de Reforma, Marta Guzmán aseguró que no llegó y que a raíz de eso pensó que la iban a correr, pues él la llamó directamente y, al ver que no llegaba, le dijo que "era una tonta".

Sin embargo, todo parece indicar que no era la primera vez que este productor acosaba a otras jovencitas, pues unas modelos argentinas lo denunciaron y fue despedido de Televisa.

Marta Guzmán aclaró que no revelará quién es por el respeto que tiene hacia su familia, ya que asegura que hay gente que no tiene por qué salir "embarrada" de esa situación, sin embargo, asegura que fue una figura importante y que actualmente no sabe si incluso siga con vida pues ya era una persona mayor.

¿Marta Guzmán se peleó con Laura G?

Durante la misma entrevista, Marta Guzmán habló sobre su despido en Televisa por una supuesta pelea en vivo con Laura G, la cual ella aseguró que no fue verdad, pues ese fue el pretexto que utilizó la empresa para despedirlas a ambas a raíz del escándalo que hubo entre Laura G y Loret de Mola con "el cabañazo".

"Algo que fue muy conocido fue la situación especialmente de ella y yo creo que me fui como conejillo de indias... salí embarrada en algo que yo no tenía nada que ver"

Gustavo Adolfo Infante le cuestionó que por qué ella había sido despedida, y Marta Guzmán aseguró que Loret de Mola no le dijo nada en concreto, simplemente le mencionó algo de una entrevista que no tuvo que haber dado para "Reforma", sin embargo ella cree que se aprovecharon de lo que había sucedido para sacarla de Televisa.

Por otro lado, Marta Guzmán desmintió esa famosa pelea con Laura G, pues nunca hubo golpes, cachetadas, ni nada de ese estilo como siempre se ha manejado, sin embargo, sí reveló que no eran afines y que eso llevó a que a ella le quitaran tiempo dentro del noticiero.

"No éramos afines pero tampoco era como se ha manejado que nos peleábamos.. yo no me peleé, no es mi estilo. No había química y no la iba a haber... a mí me empezaron a quitar tiempo. Yo llevaba muchos años ahí y no había tenido problemas con ningún compañero."

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante le cuestionó si actualmente se llevaban o si se habían visto y saludado en alguna ocasión, a lo que Marta Guzmán respondió que se ha encontrado a Laura G en varias ocasiones porque tienen en común, y ambas han madurado, por lo que actualmente tienen una relación cordial y de respeto mutuo.

"Me la encuentro no tan seguido pero si nos hemos visto porque tenemos amigos en común, nos respetamos"

Marta Guzmán revela cómo es su relación con Enrique y Alejandra Guzmán

Quizá no muchos sepan que Marta Guzmán es sobrina de Enrique Guzmán y, por lo tanto, prima de Alejandra Guzmán y Luis Enrique, hijos que el famoso cantante tuvo con Silvia Pinal.

La presentadora de televisión cómo es su relación con su tio y sus primos y aunque actualmente no tienen un vínculo cercano, ella dice que la convivencia era mucho mejor cuando eran chicos, pues compartían fechas importantes como Navidad y Año Nuevo, sin embargo, tampoco estaban acostumbrados a estar juntos.

"Convivíamos más de chicos en casa de mis abuelos, pero realmente no era una convivencia muy cercana, nada más en Navidades y cosas así. Conviví todavía menos con Daniela y Enrique que son más chicos."

El parentezco de Marta Guzmán con la dinastía Guzmán es por que su padre, Jaime Guzmán, era el hermano mayor de cuatro; le seguía Emilio, después Enrique, papá de Alejandra, y por último estaba la "Tía Chata" que es la más chica de todos.